İzmir’in Karaburun ilçesinde sabahın erken saatlerinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere hem havadan hem karadan yoğun müdahale yürütüyor.
Olay, Küçükbahçe Mahallesi’nde saat 06.00 civarında meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Müdahalede 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer görev alıyor.
İlk müdahale yangının başlamasından yalnızca 10 dakika sonra gerçekleştirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması ekiplerin işini zorlaştırıyor.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşlara yangın riski yüksek bölgelerde dikkatli olunması uyarısında bulundu.