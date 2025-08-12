Abdülhamid’in torunu sahte diplomayı neden aldığını açıkladı

Af mı çıkıyor? Anket sonuçları şaşırttı

TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından katledildi

İzmirli plastik devi konkordato talep etti

Haziranda bütçe açığı 33O milyar liraya yükseldi

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yetkililer, vatandaşlara yangın riski yüksek bölgelerde dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İlk müdahale yangının başlamasından yalnızca 10 dakika sonra gerçekleştirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürerken, bölgede rüzgarın zaman zaman etkisini artırması ekiplerin işini zorlaştırıyor.

Olay, Küçükbahçe Mahallesi’nde saat 06.00 civarında meydana geldi. Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. Müdahalede 1 uçak, 2 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 dozer görev alıyor.

İzmir’in Karaburun ilçesinde sabahın erken saatlerinde ormanlık ve makilik alanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere hem havadan hem karadan yoğun müdahale yürütüyor.

