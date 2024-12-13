Ege Üniversitesi, çevresel sürdürülebilirlik ve yeşil kampüs uygulamaları konusunda kazandığı başarıyı, 2024 Greenmetric Dünya Yeşil Üniversiteler sıralamasında 88’inci sıraya yükselerek taçlandırdı. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde başlatılan “Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs” projeleriyle, üniversite büyük bir başarıya imza attı. Üniversite, Türkiye genelinde devlet üniversiteleri arasında 4’üncü, Ege Bölgesi’nde ise 1’inci sırada yer alarak bölgenin en çevreci üniversitesi unvanını bir kez daha kazandı.

Rektör Budak: “Sürdürülebilirlikte liderlik yolunda ilerliyoruz”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sürdürülebilirlik ve çevre dostu uygulamalarındaki başarısının uluslararası sıralamalara yansıdığını belirterek, "2017’de başlattığımız Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs projelerinin ardından üniversitemiz 255 basamaktan fazla bir sıçrama yaparak 88’inci sıraya yükseldi. Bu, hem ülkemizdeki hem de bölgedeki liderliğimizi pekiştiren önemli bir başarıdır,” dedi. Prof. Dr. Budak, sürdürülebilir, enerji verimli ve çevre dostu çalışmalara olan bağlılıklarını sürdürdüklerini ifade etti.

Çevre dostu uygulamalar ve yenilikçi çalışmalar

Ege Üniversitesi, çevre bilincini kampüs genelinde bir yaşam felsefesi haline getirdi. Üniversite bünyesinde, yeşil yönetim, enerji verimliliği, atık yönetimi ve iklim değişikliği ile mücadele gibi alanlarda önemli projeler hayata geçirildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde, Ege Üniversitesi Türkiye’deki ilk eğitim kurumu olarak “Sıfır Atık Belgesi” aldı.

Yeşil alanlar ve peyzaj çalışmaları

Ege Üniversitesi, kampüsündeki yeşil alanları sürekli olarak artırarak, doğa dostu bir üniversite olma yolundaki adımlarını güçlendiriyor. Son 7 yıl içinde kampüsün yeşil alanını 5 kat artıran üniversite, 110 bin metrekare olan yeşil alanını genişleterek, çevreye duyarlı, yeşil kampüs felsefesini uygulamaya devam ediyor. Prof. Dr. Budak, “Üniversitemiz, dört mevsim yeşil bir kampüs anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor ve bu alandaki başarılarımıza yenilerini eklemeye devam edeceğiz” dedi