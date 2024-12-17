Ege Üniversitesi ile Azerbaycan Kültür Bakanlığı Sinema Ajansı arasında önemli bir eğitim, kültür ve sanat işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Türk dünyası kültürünü yaşatmayı hedefleyen ortak projelerle, II. Uluslararası Turan Film Festivali Azerbaycan'da düzenlenecek.

İki ülke arasında kültürel bağlar güçleniyor

Ege Üniversitesi, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Sinema Ajansı ile yapılan anlaşma, eğitim ve kültürel alandaki işbirliğini artırmayı amaçlıyor. Protokolün, Türk dünyası kültürünün korunmasına ve aktarılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Türk dünyası kültürünü sinema aracılığıyla yaşatmak

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, işbirliğinin Türk dünyası kültürünü daha geniş kitlelere ulaştıracak önemli bir adım olduğunu belirtti. Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ilk Uluslararası Turan Film Festivali'nin ardından, bu yılki ikinci festival Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılacak. Bu festivalde, Türk dünyası sineması bir araya getirilecek ve Türk sinemasının uluslararası alanda görünürlüğü artırılacak.

Azerbaycan’da Türk kültürüne yeni bir yatırım

Ege Üniversitesi ve Azerbaycan Kültür Bakanlığı arasındaki protokol, aynı zamanda Türk sinemasını daha da güçlendirmeyi ve bu alandaki uluslararası işbirliğini pekiştirmeyi amaçlıyor. Ege Üniversitesi, 2025 yılında düzenleyeceği festivalle Azerbaycan'da kültür ve sanat etkinliklerini birleştirecek.

Festivalin detayları ve katılım

Uluslararası Turan Film Festivali, Türk dünyası kültürünün tanıtılmasında önemli bir rol oynayacak. İlk festivalde 77 ülkeden 1055 başvuru yapılmış, 158 Türk filmi ve Azerbaycan sinemasından birçok yapım gösterime girmişti. İkinci festival, Azerbaycan'da Türk dünyasının sinema alanındaki katkılarını vurgulamak için geniş bir katılımla düzenlenecek.