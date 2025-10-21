Karşıyaka Belediyesi, kent genelindeki temizlik çalışmalarını güçlendirmek için 460 yeni çöp konteyneri temin etti. Mevcut konteynerler bakım ve onarımdan geçirildi, sokaklar daha temiz hale getirildi.

Karşıyaka Belediyesi, kent genelinde temizlik standartlarını yükseltmek ve çevre düzenini iyileştirmek amacıyla 460 adet çöp konteyneri temin etti. Bu konteynerlerin 220’si belediye öz kaynaklarıyla, 40’ı hayırsever bir iş insanının katkısıyla, 200’ü ise Türkiye Belediyeler Birliği hibesiyle sağlandı.

Sokaklardaki eski konteynerler bakım, onarım ve dezenfeksiyon çalışmalarıyla yenilenirken, yeni konteynerler de ihtiyaç duyulan bölgelere yerleştirildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, düzenli temizlik ve periyodik bakım çalışmalarını sürdürecek.

Belediye, “Hedef Tertemiz Karşıyaka” kampanyası kapsamında vatandaşları temizlik kurallarına uymaya ve çevre bilinci göstermeye teşvik ediyor. Kampanya çerçevesinde bilgilendirici afişler, sosyal medya içerikleri ve saha duyuruları ile halk bilinçlendiriliyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Karşıyaka’yı daha temiz ve yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın desteği ile sokaklarımızı pırıl pırıl hale getireceğiz. Hep birlikte el ele vererek çağdaş bir Karşıyaka inşa edeceğiz” dedi.