Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Kamu Spor Oyunları 2024” turnuvasına katılan Ege Üniversitesi Voleybol Takımı, ilk iki maçını kazanarak yarı finale yükseldi. Akademik ve idari personelden oluşan takım, turnuvada dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Adını finale yazdırdı

Ege Üniversitesi, ilk maçında Aliağa Belediyesini 2-1’lik skorla mağlup ederken, ikinci karşılaşmada İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Takımını 3-0’lık net bir skorla yenerek yarı finale adını yazdırdı. Yarı finalde Ege Üniversitesi, 13 Eylül’de İzmir Vergi Denetim Kurulu Takımı ile karşılaşacak.

Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen Kamu Spor Oyunları’nın İzmir finalleri, Halkapınar Kapalı Spor Salonu’nda büyük bir heyecanla devam ediyor.