

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından Ege Üniversitesi, bünyesinde yer alan İletişim Fakültesi ile medya ve iletişim alanında nitelikli insan gücü yetiştirmeye devam ediyor. Temelleri 1968 yılında kurulan İzmir Karataş Özel Gazetecilik Yüksek Okuluna dayanan fakülte, teorik bilgi ile pratik uygulamayı bir arada sunarak, öğrenci odaklı eğitim anlayışı ile öne çıkıyor.

Geleceğin gazetecileri, televizyoncuları, reklamcıları, halkla ilişkiler uzmanları ve yeni medya profesyonelleri, çağın gereksinimlerine uygun olarak yetiştiriliyor. Fakülte; bölgesel, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu donanımlı iletişim uzmanlarını mezun ediyor.

Fakülte modern teknolojilerle donatıldı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde yapılan yatırımlar kapsamında İletişim Fakültesi, son teknolojiyle donatılan sınıf ve stüdyolarıyla dikkat çekiyor. Öğrencilere, Ege Üniversitesi Televizyonu, Radyo Ege Kampüs, Ege Ajans, dijital montaj üniteleri, ses stüdyoları, fotoğraf laboratuvarları gibi uygulama alanlarında birebir deneyim kazandırılıyor.

Uygulama ağırlıklı eğitim sistemi sayesinde öğrenciler haber yazımı, televizyon programı üretimi, içerik oluşturma, fotoğrafçılık, radyo yayıncılığı gibi alanlarda mesleki yetkinlik kazanıyor.

Beş bölümde eğitim veriliyor

Fakülte bünyesinde Gazetecilik, Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık ile Yeni Medya ve İletişim bölümleri yer alıyor. 2023 yılında kurulan Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile dijitalleşen dünyaya entegre uzmanlar yetiştirmek hedefleniyor.

İletişim Araştırmaları Derneği (İLEDAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Gazetecilik ve Radyo, Televizyon ve Sinema bölümleri beş yıl süreyle tam akreditasyon aldı. Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Reklamcılık bölümleri de üç yıllık akreditasyonlarını beş yıla çıkarmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Engelsiz eğitim ortamı oluşturuldu

İletişim Fakültesi, engelsiz eğitim anlayışıyla da fark yaratıyor. Fakülte, YÖK tarafından verilen “Engelsiz Üniversite Ödülleri” kapsamında “Mekânda Erişim” ve “Eğitimde Erişim” bayraklarının yanı sıra “Engelsiz Program Nişanı” ile ödüllendirildi. Tüm fiziksel alanlar engelli öğrenciler için erişilebilir hale getirildi.

Staj sorunu çözülüyor

Fakülte, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla birçok kamu ve özel sektör kuruluşuyla protokoller imzalayarak staj konusunda kalıcı çözümler üretiyor. Öğrencilerin mezun olmadan sektöre hazır hale gelmesi için aktif saha deneyimi teşvik ediliyor.

Fakülte son sınıf öğrencileri için CV hazırlama, iş görüşmesi simülasyonları gibi mesleki yönlendirme etkinlikleri düzenliyor.

TYÇ logolu diplomalarla mezunlar avantajlı çıkıyor

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, fakültenin dijitalleşme ve kalite odaklı yaklaşımı ile sektöre donanımlı gençler kazandırdığını belirtti. Dört bölümün diplomasında yer alan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) logosu, mezunlara ulusal ve uluslararası alanda çeşitli ayrıcalıklar sunuyor.

Prof. Dr. Gültekin, “Öğrencilerimize en kaliteli eğitimi vermek için çaba gösteriyoruz. Son teknoloji ile donatılmış uygulama merkezlerimiz sayesinde öğrencilerimiz sadece öğrenmiyor, aynı zamanda üretiyor. İstihdama yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz” dedi.

Ulusal ve uluslararası iş birlikleri sağlandı

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, medya dünyasının önde gelen isimlerini öğrencilerle bir araya getirerek, deneyim paylaşımı ortamı sunuyor. Öğrenciler; sektörel seminerler, belgesel projeleri, film gösterimleri ve sosyal sorumluluk faaliyetleri ile hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor.

Uluslararası iş birlikleri kapsamında farklı ülkelerden üniversitelerle yürütülen değişim programları sayesinde öğrenciler, küresel düzeyde iletişim becerileri kazanma fırsatına sahip oluyor.

Medya sektörüne hazır mezunlar yetiştiriliyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi, öğrenci odaklı yapısı, uygulamalı eğitimi, akreditasyonlu programları, engelsiz eğitim ortamı ve sektörel iş birlikleri ile medya sektörüne güçlü, donanımlı ve vizyon sahibi iletişimciler kazandırmaya devam ediyor.