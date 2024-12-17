Ege Üniversitesi Birgivi İlahiyat Fakültesi, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin 751. vuslat yıl dönümünde anlamlı bir etkinlik düzenliyor. 19 Aralık Perşembe günü saat 11.00’de, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi’nde gerçekleştirilecek olan panelde, Mevlânâ'nın hayatı, düşünceleri ve tasavvufi öğretileri ele alınacak.

Panelde alanında uzman isimler konuşacak

Panelin moderatörlüğünü Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Himmet Konur üstlenecek. Etkinlikte, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Süleyman Gökbulut, “Üç Kelimeye Sığan Bir Ömür: Mevlânâ’nın Hayat Hikayesi” üzerine bir sunum yapacak. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hamide Ulupınar, "Tasavvufi Sembolizm Açısından Mevlevi Sema Ayini"ni tartışacak. Ege Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Nuriye İnci ise "Eles'ten Evet'e: Mevlânâ'nın İnsan ve Varlık Tasavvuru" başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Mevlânâ'nın eserleri ve müzik dinletisi

Panelin ardından, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu, Arş. Gör. Yakup Selim Şenel yönetiminde bir müzik dinletisi sunacak. Etkinlik, Mevlânâ'nın derin tasavvufi mirasını yaşatmak ve katılımcılara bir manevi yolculuk yaşatmak amacıyla düzenleniyor.

Mevlânâ'nın hayatı ve mirası

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, 1207-1273 yılları arasında yaşamış, dönemin önemli din alimi, tasavvufçu ve şairidir. Horasan'da doğan Mevlânâ, Anadolu'ya yaptığı uzun yolculuk sırasında Konya'ya yerleşmiş ve burada önemli bir ilim ve irşat faaliyeti yürütmüştür. Şems-i Tebrizi ile tanıştıktan sonra, hayatının geri kalan kısmını şiire, müziğe ve semaya adamıştır. En bilinen eseri "Mesnevi"yi ise, sırdaşı Çelebi Hüsamettin'in teşvikiyle yazmıştır. 17 Aralık 1273'te vefat eden Mevlânâ, Türk ve dünya kültürüne derin izler bırakmıştır.