İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Southampton, Liverpool ile çeyrek final karşılaşmasında karşı karşıya gelecek. St Mary Stadyumu'nda oynanacak ilk maçta Southampton ev sahibi avantajını kullanarak iyi bir skor elde etmek isterken, Liverpool güçlü kadrosuyla galibiyeti kovalayacak.
Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Southampton - Liverpool İngiltere Lig Kupası çeyrek final ilk maçı, 18 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'da oynanacak. Çeyrek final karşılaşmasını Simon Hooper yönetecek. Maçın yayınlayacak yayıncı kuruluş EXXEN ve TV 8,5 olacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ