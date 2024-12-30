Ege Üniversitesi kampüsünde yer alan, Türkiye’nin en modern Yabancı Diller Yüksekokulu, 10.992 metrekarelik alanı, akıllı tahta donanımlı sınıfları ve dijital öğrenme olanaklarıyla yabancı dil eğitiminde fark yaratıyor. İngilizce ve Almanca dillerinde eğitim veren okul, 100'ü aşkın öğretim görevlisiyle 2.500 öğrenciye hizmet sunuyor.

Eğitimde dijitalleşme

Okul müdürü Prof. Dr. Saniye Uysal Ünalan, yabancı dil eğitiminde dijital öğrenmenin önemine dikkat çekerek, ders kitaplarının dijital uzantılarla desteklendiğini belirtti. Ayrıca, yapay zeka destekli sınavlar ve akıllı tahta entegrasyonu ile öğrencilerin dil becerilerinin daha etkin bir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor.

Engelsiz eğitimde öncü projeler

Engelli öğrencilere yönelik çalışmalarını gururla sürdüren okul, gelirlerini Engelsiz Ege Birimi’ne aktaran kitapmatik projeleri ve Braille alfabesiyle hazırlanan özel materyallerle dikkat çekiyor. Ayrıca, işitme ve görme engelli öğrenciler için özel ders destekleri sunuluyor.

Dört beceriyi destekleyen sistem

Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine eşit ağırlık veren bir eğitim modeli uyguluyor. Yapay zeka destekli dinleme sınavlarıyla öğrenciler modern yöntemlerle dil öğreniminde önemli kazanımlar elde ediyor.

Dil öğreniminde ana dilin önemi

Dil öğreniminin ana dile hakimiyetle yakından ilişkili olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Uysal Ünalan, öğrencilerin kendi öğrenme stillerine uygun yöntemleri belirlemesi gerektiğini ifade etti. Rosetta Stone gibi dijital platformlardan yararlanmanın da öğrenim sürecini destekleyebileceğini belirtti.