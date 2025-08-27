Türkiye Muaythai Federasyonu’nun organize ettiği "Türkiye Çocuklar Muaythai Şampiyonası" bu yıl Kars’ta düzenleniyor. Bostanlıspor, İzmir’den katılan tek erkek takımı olarak şampiyonada 3 sporcusu ile ringe çıkacak.

Kars Sarıkamış’ta altı gün boyunca sürecek olan şampiyonanın sloganı “Bir gün spor, bir gün siper”. Bostanlıspor kafilesi, uçakla Kars’a ulaşarak ilk olarak ilin tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi. Ardından şampiyonanın yapılacağı Sarıkamış’a geçecekler.

Kafile başkanlığını yapan antrenör Aytaç Uyanıker, “İzmir’den yaklaşık 1800 kilometre uzaklıktaki Kars’a gelerek şampiyonaya katıldık. Öncelikle ilin güzelliklerini tanıdık, sonra Sarıkamış’ta iddialı şekilde yarışacağız. İzmir’i ve Bostanlıspor’u en iyi şekilde temsil edeceğiz. 3 sporcumdan da derece bekliyorum. Türkiye’nin dört bir yanından gelecek sporcuların mücadelesi izlemeye değer olacak” dedi.

Bostanlıspor’u şampiyonada temsil edecek sporcular Göktuğ Sarımsaklı (38 kg), Doruk Ateş Gezinir (51 kg) ve Nihat Mert Uyanıker (32 kg) olacak. Özellikle Tayland’da bir ay süren özel hazırlıkların ardından 32 kiloda ringe çıkacak olan Nihat Mert Uyanıker’in performansı merakla bekleniyor. İlk kez Türkiye Şampiyonası’na katılacak olan Nihat Mert ile birlikte Doruk Ateş ve Göktuğ Sarımsaklı’nın sonuçları da heyecanla takip edilecek.