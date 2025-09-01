Ege Üniversitesinin uluslararasılaşma hedefi kapsamında yeni bir iş birliğine imza attıklarını dile getiren Prof. Dr. İlkin Şengün, “Anlaşma kapsamında, Ege Üniversitesi lisansüstü öğrencileri IBS’nin Stratejik Yönetim ve Liderlik (Seviye 7) programına kayıt olarak İngiltere’de Master diploması alma imkânına sahip olacak. IBS, Ege Üniversitesi öğrencilerine öğrenim ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlayacak, ayrıca akademik başarısı yüksek öğrencilere ek burs olanağı sunacak. Programı tamamlayan öğrenciler, IBS’nin partner üniversiteleri (örneğin University of Central Lancashire veya Anglia Ruskin University) aracılığıyla ikinci bir tez yazarak MBA diploması da elde edebilecek” dedi.

Anlaşmanın sadece öğrencileri değil öğretim üyesi ve araştırmacıları da kapsadığını dile getiren Prof. Dr. Şengün, “Bu anlaşma aynı zamanda öğretim üyeleri ve araştırmacı değişimi, ortak araştırma projeleri, akademik yayın ve veri paylaşımı ile idari personel değişimini de kapsayarak, iki kurum arasında güçlü bir akademik ve kültürel iş birliğinin temelini oluşturacak. Ege Üniversitesi bu sayede uluslararası iş birliği ağını daha da güçlendirecek” diye konuştu.