Türk pop müziğinin en önemli isimlerinden Emre Aydın, 22 Aralık 2024 Cuma akşamı saat 23:00’te İzmir’in en popüler mekanlarından biri olan Ooze Venue’de hayranlarıyla buluşuyor. Söz yazarlığı ve melodik yapılarıyla tanınan Aydın, yıllardır Türk müziğine kattığı derinlik ve duygusal tınılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

Sanatçı, “Kağıt Evler”, “Benden Sonra” gibi hit parçalarının yanı sıra, yeni şarkılarıyla da dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatmayı vaat ediyor. Emre Aydın’ın 22 aralık'daki konseri, müzikseverler için kaçırılmaması gereken bir fırsat olacak.

Etkinlik Detayları:

Tarih: 22 Kasım 2024, Cuma

22 Kasım 2024, Cuma Saat: 23:00

23:00 Mekan: Ooze Venue, İzmir