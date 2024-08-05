Ege Üniversitesi Spor Kulübü, milli sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın liderliğinde yeniden yapılandırılan kulüp, cimnastik branşında genç yetenekleri geleceğe hazırlıyor. EÜ Spor Kulübü’nün sunduğu kaliteli eğitim ortamında, üç yaşından on iki yaşına kadar sporculara hizmet veriliyor.

Ege Üniversitesi'nde Minik Cimnastikçilere Büyük Fırsatlar3

Yaş gruplarına göre eğitim

EÜ Spor Kulübü Cimnastik Branşı Koordinatörü Arş. Gör. Sinem Değirmenci, eğitim programlarının yaş gruplarına göre özelleştirildiğini belirtti. Üç yaşındaki çocuklara temel cimnastik eğitimi veriliyor; motor becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu yaş grubundaki sporcular, haftanın iki günü bir saat antrenman yaparak temel beceriler kazanıyor. Değirmenci, “Cimnastik eğitimlerimizi, bir yılı aşkın süredir üçüncü kademe Antrenörümüz Emre Değirmenci ile yürütmekteyiz” diye aktardı.

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Ege Üniversitesi'nde Minik Cimnastikçilere Büyük Fırsatlar1

Performans grupları ve yarışma hazırlıkları

Altı ve yedi yaşından itibaren branşlaşmaya başlayan sporcular, performans gruplarına dahil ediliyor. Dokuz yaşından itibaren yarışmalara hazırlanan sporcular için özel programlar oluşturuluyor. Değirmenci, “Altı-yedi yaş grubundan itibaren haftanın üç günü iki saat performans ve altyapı gruplarıyla antrenmanlar yapıyoruz. Yarışma odaklı bir program ile seçilen sporcuları hazırlıyoruz” diye konuştu.

Ege Üniversitesi'nde Minik Cimnastikçilere Büyük Fırsatlar2

Fiziksel ve sosyal gelişime destek

Cimnastik, sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda bilişsel ve sosyal gelişimi de olumlu yönde etkiliyor. Arş. Gör. Sinem Değirmenci, grup antrenmanlarının özgüven artışı ve sosyal becerilerin geliştirilmesine katkı sağladığını vurguladı. “Spor yapmanın gençlerin disiplin kazanmalarına ve sağlıklı yaşam biçimi geliştirmelerine yardımcı olduğuna inanıyoruz. Cimnastik, gençlerimizin hayatında önemli bir yer tutmalı” dedi.

Ege Üniversitesi'nde Minik Cimnastikçilere Büyük Fırsatlar0

Arş. Gör. Sinem Değirmenci, üniversitenin spor kulübünü yeniden yapılandıran ve sürekli destek veren Rektör Prof. Dr. Necdet Budak ile kulüp başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ersan’a teşekkür etti. “Sporcularımıza moral aşılayan bu destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Cem Tibet DEMİREZER