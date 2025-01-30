Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF), eğitim kalitesini artırma yolunda önemli bir adım daha attı. Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) tarafından 2026 yılına kadar akredite edilen Türkiye’nin sekiz tıp fakültesinden biri olan EÜTF, 25 anabilim dalının uzmanlık eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon belgelerini almaya hak kazandı.

25 anabilim dalı uzmanlık eğitimi akreditasyonu aldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp ve Damar Cerrahisi gibi pek çok alanda uzmanlık eğitimi kalitesini uluslararası düzeyde onaylattı. Ayrıca, Çocuk Endokrinolojisi, Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi, Göğüs Cerrahisi gibi uzmanlık dalları da akreditasyona hak kazandı. Bu başarı, üniversitenin eğitimdeki yüksek standartlarını ve uzmanlık alanlarındaki derin bilgi birikimini bir kez daha gözler önüne serdi.

“EÜTF, küresel düzeyde referans bir eğitim kurumu”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bu başarıyı, fakültenin güçlü akademik kadrosu ve donanımlı altyapısı ile ilişkilendirdi. "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, tıbbi gelişmeleri ve teknolojileri yakından takip ederek, modern tıbbın öncüsü olan hekimler yetiştiriyor. Bugüne kadar 15 binin üzerinde tıp doktoru mezun ettik ve bu sayede ülkemizin sağlık alanındaki en köklü markalarından biri olduk" dedi.

Uluslararası standartlarda eğitim

Akreditasyon sürecinin bir ekip çalışması olduğuna vurgu yapan Rektör Budak, "Bu süreç sadece bugünü değil, geleceği de şekillendiriyor. Fakültemizin uluslararası alanda tanınması ve güvenilir bir eğitim sunduğunun en büyük göstergelerinden biri olan akreditasyon süreci, akademisyenlerimizin, idari çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin ortak katkılarıyla başarıyla tamamlandı" şeklinde konuştu.

"Bu yatırımlar, hastanemizi 'A Plus' seviyesine taşıdı"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, son yıllarda altyapı yatırımlarını önemli ölçüde artırarak, hastane cihazlarını yeniledi. Prof. Dr. Budak, "Son 7 yılda yaklaşık 868 milyon TL’lik cihaz yatırımı yaparak, hastanemizin 30 yıldır yenilenmeyen altyapısını modernize ettik. Ayrıca, 352 milyon TL’lik büyük bakım ve onarım yatırımları da gerçekleştirdik. Bu yatırımlar, hastanemizi 'A Plus' seviyesine taşıdı" ifadelerini kullandı.