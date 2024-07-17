Ege Üniversitesi, uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan ve ekibinin, Imperial College London öğretim üyesi Dr. Fırat Guder ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, doktora öğrencisi Arş. Gör. M. Hüseyin Şentürk, “TÜBİTAK BİDEB 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı” kapsamında destek almaya hak kazandı.

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'tan tebrik

Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan ve Arş. Gör. Hüseyin Şentürk’ü makamında ağırlayarak, bu önemli başarıyı kutladı. Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesinin öğrenci odaklılık hedefi ve uluslararasılaşma misyonu doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliklerini çok önemli buluyorum. Danışmanlığını Prof. Dr. Arzum Erdem Gürsan’ın yaptığı genç bilim insanımız Arş. Gör. M. Hüseyin Şentürk, TÜBİTAK BİDEB 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Öğrenci odaklılıkta ödüllü ve öncü araştırma üniversitemizin akademik iklimi ve araştırma imkanları bu tür güzel sonuçlar veriyor. Proje ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Uluslararası iş birliğinde yeni ufuklar

M. Hüseyin Şentürk ve danışmanı Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a İngiltere'deki Imperial College London'da yapacakları doktora tezi kapsamında Elektrokimyasal Biyosensörlerin güncel uygulamalarına yönelik araştırmaları hakkında bilgi verdiler. Uluslararası iş birliği ile gerçekleştirilecek projeler, Ege Üniversitesi’nin bilimsel alanda uluslararası tanınırlığını artıracak ve öğrencilere yeni fırsatlar sunacak.