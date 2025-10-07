Ege Üniversitesinin Türk dünyası ile güçlü ikili iş birlikleri kurduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Ersan, 'Üniversitemizin uluslararasılaşma vizyonu doğrultusunda Özbekistan Namangan Devlet Üniversitesi ile yürütülen proje kapsamında değerli akademisyenlerimizle bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunduk. İki üniversite arasında yürütülebilecek ortak bilimsel faaliyetleri ve gelecekte gerçekleştirilebilecek iş birliklerini ele aldık. İki kurum arasındaki iş birliğinin daha da güçlenerek sürdürüleceğine inanıyorum' dedi.

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. İbrahim Şahin ise 'Söz konusu proje, Türkçe ve Özbekçe coğrafi adların (geortonimlerin) dilsel, kültürel ve etno-dilsel yönlerden karşılaştırmalı olarak incelenmesini amaçlıyor. Proje, yalnızca dilbilimsel bir çalışma olmanın ötesinde, Türk ve Özbek toplumlarının ortak kültürel belleğini bayramlar, festivaller ve anma günleri üzerinden ele alıyor. İki ülkedeki kutlama geleneklerinin karşılaştırmalı analiziyle hazırlanacak ortak veri tabanının, Türkoloji araştırmalarına ve kültürel diplomasiye önemli katkılar sunması hedefleniyor. Ege Üniversitesi ile Namangan Devlet Üniversitesi arasındaki bu akademik iş birliğini, Türkiye-Özbekistan ilişkilerinde kültürel köprüleri güçlendiren örnek bir adım olarak değerlendirebiliriz. Projenin, Türk dünyası üniversiteleri arasında bilimsel bağların güçlendirilmesine ve kültürel mirasın ortak değerler çerçevesinde araştırılmasına katkı sağlamasını bekliyoruz. Bu doğrultuda Özbekistan'dan gelen hocalarımız ile Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Mehmet Ersan'ı ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulunduk. Üniversitemiz üst yönetiminin bizlere sağladığı katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. ' diye konuştu.

Özbek akademisyenlerden bilimsel konferanslar

Proje kapsamında, Prof. Dr. Nasircan Uluqov başkanlığındaki Özbekistan heyeti, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsünde bir dizi akademik görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerde projenin ilk yılına ait akademik çıktılar değerlendirilirken, ikinci yıl için planlanan yöntem, saha çalışmaları ve yayın süreçleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Ziyaret kapsamında Prof. Dr. Nasircan Uluqov ve Doç. Dr. Mömincan Yusufcanoviç Sulaymanov tarafından iki ayrı bilimsel konferans verdi.