İzmir Buca’da belediye işçilerinin grevi bitmesine rağmen günlerdir toplanmayan çöpler, kötü koku, hastalık riski ve vatandaş tepkisine yol açtı.

Grev sona erdi ama çöpler toplanmadı (H2)

İzmir Buca’da belediye işçilerinin grevi sona ermesine rağmen, günlerdir toplanmayan çöpler günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Seyhan Mahallesi ve Aydın Hatboyu Caddesi başta olmak üzere birçok sokak çöp dağlarıyla kaplandı, kötü koku ve hastalık riski oluştu.

Vatandaşlar, çöplerin toplanmaması nedeniyle belediyeye tepki gösteriyor ve yaşam koşullarının ciddi şekilde etkilendiğini belirtiyor.

Bölge sakini Yusuf Altıntaş, durumu şöyle değerlendirdi:

“Milleti kandırıyorlar. Ondan sonra oy aldı mı, gel keyfim gel. Bundan sonra oy yok onlara. Ya gözleri yok mu? Görmüyorlar mı? Sadece ceplerini mi düşünüyorlar? Milleti düşün. İnsan işi değil bu. Hastalık yayıyor çevreye.”

Muhammet İlgen ise şunları söyledi: