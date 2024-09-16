Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Spor Oyunları 2024’te heyecan dorukta. Ege Üniversitesi Voleybol Takımı, yarı finalde gösterdiği başarılı performansla finale adını yazdırdı. Vergi Denetim Kurumu’nu 3-1 yenerek finale yükselen takım, 16 Eylül 2024 tarihinde oynanacak final maçında geçen yılın şampiyonu TCDD Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

Final maçı detayları

Ege Üniversitesi Voleybol Takımı'nın yarı finaldeki mücadelesi büyük bir heyecan yarattı. Vergi Denetim Kurumu karşısında sergilediği etkileyici performansla 3-1 galip gelen Ege Üniversitesi, bu galibiyetle finale yükseldi. Finaldeki rakibi ise, geçen yılın şampiyonu TCDD Voleybol Takımı olacak.

Final maçı, 16 Eylül 2024 tarihinde saat 13.00'te Halkapınar Kapalı Spor Salonunda oynanacak. Taraftarlar, bu zorlu mücadelenin sonucunu merakla bekliyor. Maçın sonunda kazanan takım, bölge finallerine gitme hakkını elde edecek.

Kamu spor oyunları 2024 genel bakış

Kamu Spor Oyunları 2024, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştiriliyor ve her yıl sporun yaygınlaştırılması hedefleniyor. Turnuva, sporun yaygınlaştırılması ve gençler arasında rekabeti teşvik etmek amacıyla düzenleniyor. Ege Üniversitesi'nin finale yükselmesi, bölgedeki sporcuların ve taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir gelişme oldu.