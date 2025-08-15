Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ardından üniversite hayallerine kavuşan öğrenciler, kazandıkları üniversitelere kayıt yaptırmaya hazırlanıyor. Özellikle başka şehirlerde eğitim görecek öğrenciler için barınma sorunu ön plana çıkarken, Ege Üniversitesi kampüsünde bu ihtiyaç büyük ölçüde karşılanıyor. Üniversite kampüsünde, öğrencilere modern ve güvenli barınma imkânları sunuluyor.

Yurt kapasitesi 14 bine ulaştı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yürüttüğü girişimler sonucunda, kampüs içindeki Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait yurt kapasitesi 2 binden 14 bine çıkarıldı. Ayrıca Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nün yatak kapasitesi de 2 bine yükseltildi. Üniversite yalnızca Bornova yerleşkesinde değil, farklı ilçelerdeki birimlerde de yurt yatırımlarına öncülük etti. Bergama kampüsüne 750 kişilik, Çeşme Turizm Fakültesi’ne ise 108 kişilik yeni yurtlar inşa edildi.

Yeni akademik yıla hazırlıklar sürüyor

Rektör Prof. Dr. Budak, üniversite yönetimi ile birlikte kampüste ve hastane alanında sürdürülen hazırlıkları yerinde inceledi. Budak, “Tam akredite, öğrenci odaklı, sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak yeni döneme hazırız. Eğitim, barınma, kültür, sanat, spor, sağlık ve kütüphane hizmetleriyle öğrencilerimize dört mevsim yeşil, engelsiz ve sürdürülebilir bir kampüs ortamı sunuyoruz” dedi.

“Her öğrencimize güvenli bir ortam sunuyoruz”

Barınma sorununun ailelerden uzakta eğitim görecek öğrenciler için en kritik ihtiyaçlardan biri olduğunu vurgulayan Rektör Budak, “Yaptığımız girişimler neticesinde Ege Üniversitesi kampüsündeki yurt kapasitesi önemli ölçüde arttı. Öğrenci Köyü’nü genişlettik, yeni yurtlar inşa ettik. Öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim almaları için tüm imkânlarımızı seferber ettik” diye konuştu.

Teşekkür mesajı

Prof. Dr. Budak açıklamasında ayrıca desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak’a ve İzmir milletvekillerine teşekkür etti. Budak, “Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerimizi 7/24 yaşayan bir kampüste ağırlamaya hazırlanıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz bir şekilde gireceğiz” dedi.