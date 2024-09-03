Ege Üniversitesi, Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesi, Özbekistan Andijan Devlet Üniversitesi ve Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “II. Avrasya Biyoçeşitlilik Kongresi” Ege Üniversitesi’nde başladı. Kongre, Avrasya'nın biyoçeşitlilik sorunlarına çözümler aramak için bilim insanlarını bir araya getirdi.

Biyoçeşitlilikte ortak çözüm arayışı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen kongrenin açılışına, EÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Çiçek ve çeşitli ülkelerden 54 araştırmacı katıldı. Özbekistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’dan katılan bilim insanları, üç gün boyunca Avrasya biyoçeşitliliğini tehdit eden unsurlar ve bu tehditlerle mücadele yollarını tartışacak.

Prof. Dr. Dinçer Ayaz, “Uluslararası iş birliklerimizle biyoçeşitlilik alanında güçlü adımlar atıyoruz” diye aktardı.

"İlişkileri kongrenin ötesine taşıyacağız"

Açılış konuşmasında Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dinçer Ayaz, Ege Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalar yaptığını belirtti. Türk Cumhuriyetleri ile geliştirilen ikili ilişkilerin, biyoloji alanında çift diploma programları ve uluslararası kongrelerle güçlendiğini vurgulayan Ayaz, “Kongremizde 55 yabancı araştırmacı, Avrasya’nın biyoçeşitliliğine dair önemli bulgular ve çözüm önerileri sunacak. Üç günün sonunda yayınlanacak ortak deklarasyon ile bu iş birliğini daha ileri taşıyacağız” dedi.

"Biyoçeşitlilik krizi büyük bir tehdit"

Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kerim Çiçek, konuşmasında biyoçeşitlilik krizinin küresel ölçekte bir tehdit olduğunu ifade etti. Yaşayan Gezegen Endeksi’ne göre son 50 yılda yaban hayatı popülasyonlarında yüzde 70’lik bir düşüş yaşandığını belirten Çiçek, “İklim değişikliği ve biyoçeşitlilik kaybını ele almak için acil önlemler şart. Bu kongre, bölgesel iş birlikleriyle çevresel tehditlere karşı ortak bir duruş sergilememizi sağlayacak” diye konuştu.

Üç gün sürecek bilimsel oturumlar

Kongre boyunca Türkiye, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan gelen akademisyenler, biyoçeşitlilik üzerine sunumlar gerçekleştirecek. Kongrenin sonunda ise Avrasya biyoçeşitliliği üzerine alınacak önlemleri içeren bir ortak deklarasyon yayınlanacak. Etkinlik, bilimsel bilginin paylaşılması ve yenilikçi çözümler geliştirilmesi açısından büyük bir fırsat sunuyor.