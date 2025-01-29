Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK) öğrencilerinin sanat ve akademik çalışmalarını daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri için açılışı yapılan çalgı çalışma odaları, akademik ve sanatsal gelişimi desteklemek amacıyla tasarlandı. Açılışa katılan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konservatuvarın gelişimine verdikleri önemi vurguladı.

Çalgı çalışma odalarının açılışı gerçekleşti

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı bünyesinde, öğrencilerin sanat ve akademik çalışmalarını daha verimli bir şekilde yürütebilmeleri için yeni çalgı çalışma odaları açıldı. Modern akustik özellikler ve ileri teknik donanımlarla tasarlanan bu odalar, sanatçı öğrencilerin daha sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlayacak.

"Sanat ve sağlık arasındaki ilişkiyi derinleştireceğiz"

Açılış törenine katılan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, konservatuvarın Ege Üniversitesi için özel bir birim olduğunu belirterek, sanat ve sağlık arasındaki ilişkilerin daha derinlemesine inceleneceği projeler üretileceğini ifade etti. Konservatuvar altyapısının sanat icrasına daha uygun hale getirildiğini belirten Budak, öğrencilere rahat bir çalışma ortamı sunmayı amaçladıklarını söyledi.

"Çalgı odalarımız bizim laboratuvarımız"

EÜ DTMK Müdürü Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan ise, çalgı odalarının konservatuvar öğrencileri için büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Fen Fakültesi öğrencilerinin laboratuvarlarda yaptığı gibi, müzik öğrencilerinin de bu odalarda sanatlarını icra edeceğini vurgulayan Alaskan, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’a teşekkürlerini iletti.