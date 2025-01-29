Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyada uzun bir açıklama yaptı. Daha önce Barım ve oyuncularını eleştiren Abdullah, şimdi ise sektördeki haksızlıkları dile getirme gerekliliğini vurguladı.

Abdullah, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ayşe Barım’a karşı yapılan hukuksuzluk inanılır gibi değil. Sektördeki denetim eksiklikleri, kuralsızlıklar, haksızlıklar konuşulmalıydı. Belki bu şekilde daha fazla mağduriyet önlenebilirdi."

"Akıl almaz bir yerdeyiz"

Abdullah, açıklamasına devam ederek Türkiye’deki mevcut durumu eleştirdi:

"Gezi'den, imza kampanyalarına kadar uzanan bir süreçten dolayı Ayşe'nin tutuklanması, akıl almaz bir yerdeyiz. Bizim için olmasa bile başkalarına fayda sağlayabilecek bilgileri paylaşmak cesaret isterdi." Abdullah, sektörün tekelleşme gibi önemli sorunlarını dile getirmenin zorluklarına dikkat çekti. Ayrıca, toplumsal olaylara ve adalet eksikliğine de değindi.

"Bir yanda insanlar ölürken, diğer yanda umutlar ölüyor"

Abdullah, Türkiye'deki toplumsal çalkantıları ve bireysel acıları şu şekilde ifade etti: "Bir yanda insanlar hiç uğruna ölürken, diğer yanda yaşayanların umutları ölüyor. İnsanlar çaresizce yaşamaya devam etmeye çalışırken, karanlığa terk ediliyorsunuz."

Abdullah, tüm bu karmaşanın içinde umut etmekten başka bir şey yapamayacaklarını belirterek sözlerini sonlandırdı.

"Bu distopyada korkmamak için hiçbir sebebimiz yok. Umarım bir gün her şey düzelir, ama biz görüp görmeyeceğimizi bilmiyorum."