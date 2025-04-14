Ege Üniversitesi (EÜ) Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK), “Müzik ve Mitoloji Antik Temaların Müziği” başlıklı dinletiyle sanatseverlere büyülü bir gece yaşattı. DTMK Etkinlik Salonunda düzenlenen etkinliğe, Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Etkinliğin koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Esin de Thorpe Millard ise mitoloji ve müziğin etkileşimi üzerine keyifli bir konuşma yaptı. Solist olarak Bernis Danışman ve piyanist Erman Erol ise etkinlikte dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Müzik ve mitolojinin büyüsü bir araya geldi

Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan, etkinlikte sanatçıların seslendirdiği eserleri dinlerken hissettiği huzuru şu sözlerle dile getirdi:

“Sanatçılarımızın seslendirdiği eserleri gözüm kapalı dinlerken, kendimi tıpkı bir yaz akşamında gibi huzur dolu hissettim. Sanatçımızın sesi çok duru ve güzeldi. Piyano eşliğinde çok daha anlamlı oldu. Ayrıca mitoloji hakkında edindiğimiz bilgiler de çok kıymetliydi. Çok teşekkür ediyorum.”

Mitoloji, sanat ve müzik üzerindeki etkisini gösterdi

Doç. Dr. Esin de Thorpe Millard, mitolojinin doğuşunu ve zamanla sanata etkisini anlatırken, müziğin ve operanın bu mitolojik olaylar ve karakterlerle nasıl şekillendiğini açıkladı:

“Mitoloji, insanların doğayı anlama çabasıyla doğdu. Zamanla sanatın diğer dallarına ilham oldu. Bu etkilerin, müzikte ve opera sanatında önemli yeri bulunuyor. Mitolojik olaylar ve karakterler operayı etkiliyor. Duygular, müzikle operada buluşuyor.”

Millard, konuşmasında Kartaca Kraliçesi, Paris ve Helen, Babil Sürgünü, Slav ve Türk mitolojisinden örnekler vererek mitolojinin müzik ve operadaki derin izlerini vurguladı.

Dinletide hangi eserler seslendirildi?

Dinletide seslendirilen eserler ise katılımcılara farklı duygular yaşattı. "Ah Belinda", "O del mio dolce ardor", "Oh dischiuso", "Euch Lüften", "Měsíčku na nebi hlubokém" ve "Ninni" gibi eşsiz eserler dinleyiciler tarafından ilgiyle dinlendi.

Teşekkür Belgesi sunuldu

Etkinlik sonunda, Prof. Dr. Ali Maruf Alaskan, sanatçılara teşekkürlerini iletmek için ‘Teşekkür Belgesi’ takdim etti.