Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK), Türk ve Batı müziğinin birleştiği özel bir konsere ev sahipliği yaptı. Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hem müzik ziyafeti hem de sanatçı sağlığına yönelik bir seminerle taçlandı.

Batı armonisiyle Türk ezgileri

Konser, DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey’in koordinatörlüğünde düzenlenirken, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi mezzosoprano Doç. Dr. Elif Gülfem Kıstır solist olarak sahne aldı. Programda, Türk müziği makamlarıyla Batı armonisini birleştiren eserler, piyanoda Doç. Dr. Ayça Avcı ve kanunda Doç. Dr. Halil Altınköprü’nün performanslarıyla dinleyicilere sunuldu. DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey, konserin ardından yaptığı açıklamada, “Bu özel repertuvar, konservatuvarımız için büyük bir sürpriz oldu. Sanatçılarımıza bu değerli performans için teşekkür ediyorum” dedi.

Türk müziğinin öncü bestecileri anıldı

Konserde, klasik Batı müziği alanında eserler besteleyen ilk Türk kadın bestecilerden Avniye Nazife Aral Güran’ın Hayalimdeki Bahçe ve Gece Deniz eserleri; Muammer Sun’un, Ömer Hayyam’ın şiirinden bestelediği Çek Şarabı ve Aziz Nesin’in şiirinden esinlenerek hazırladığı Sol El Konçertosu seslendirildi. Ayrıca, Selman Ada’nın Halit Ziya Uşaklıgil’in Aşk-ı Memnu romanından ilham aldığı aryası ve Ali Baba ve Kırk Masalı operasından Ayşe’nin Türküsü gibi eserler de izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sanatçı sağlığına holistik yaklaşım

Konserin ardından düzenlenen “Müzisyen Sağlığında Holistik İyilik Hali Yaklaşımları” semineri ise büyük ilgi gördü. Doç. Dr. Ayça Avcı, sanatçıların performans sırasında karşılaştığı fiziksel ve zihinsel zorluklara dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Müzisyenler süper atletler gibidir. Ancak sağlığımızı ihmal etmek ciddi sorunlara yol açıyor. ‘Fasya Yogası’ gibi yöntemler sakatlanmaları azaltarak performansı artırıyor.”

Yüz yogası eğitmeni Sultan Lafçı’nın da katkı sunduğu seminerde, katılımcılar sağlıklı bir müzisyenlik kariyeri için önerilerle buluştu. Etkinlik, DTMK Müdürü Prof. Dr. Özge Gülbey’in sanatçılara ve seminer katılımcılarına “Teşekkür Belgesi” takdim etmesiyle sona erdi.