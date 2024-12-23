Garanti BBVA, Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak, Miles&Smiles sadakat programı kapsamında yeni Miles&Smiles Diamond kredi kartını kullanıcılarına sundu. Bu özel kart, yurt dışı harcamalarında avantaj sağlayan ve Türk Hava Yolları ile uçan müşterilere pek çok ayrıcalık sunuyor.

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Yurt dışına yönelik büyük avantajlar

Miles&Smiles Diamond kart sahipleri, Türk Hava Yolları'ndan bilet alırken her 5 TL harcamada 1 Mil kazanabiliyor. Ayrıca, banka müşterilerinin varlık düzeyine göre ekstra Mil kazanma imkânı da sunuluyor.

Yüksek seviye üyelik fırsatları

Miles&Smiles Diamond kart ile, Miles&Smiles Classic Plus üyeleri alışverişlerinde yüzde 25, Elite ve Elite Plus üyeleri ise yüzde 50 daha fazla Mil kazanabiliyor. Kazanılan Miller, üyelik statüsünü yükseltmek için kullanılabiliyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ