Garanti BBVA, Türk Hava Yolları ile işbirliği yaparak, Miles&Smiles sadakat programı kapsamında yeni Miles&Smiles Diamond kredi kartını kullanıcılarına sundu. Bu özel kart, yurt dışı harcamalarında avantaj sağlayan ve Türk Hava Yolları ile uçan müşterilere pek çok ayrıcalık sunuyor.

Yurt dışına yönelik büyük avantajlar

Miles&Smiles Diamond kart sahipleri, Türk Hava Yolları'ndan bilet alırken her 5 TL harcamada 1 Mil kazanabiliyor. Ayrıca, banka müşterilerinin varlık düzeyine göre ekstra Mil kazanma imkânı da sunuluyor.

Yüksek seviye üyelik fırsatları

Miles&Smiles Diamond kart ile, Miles&Smiles Classic Plus üyeleri alışverişlerinde yüzde 25, Elite ve Elite Plus üyeleri ise yüzde 50 daha fazla Mil kazanabiliyor. Kazanılan Miller, üyelik statüsünü yükseltmek için kullanılabiliyor.