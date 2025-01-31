Ege Üniversitesi Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilen “Tire’de Oynanan Karambol Oyunu” başlıklı söyleşiye, EÜ Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Bölümü Doktora Öğrencisi Ergin Tatar konuşmacı olarak katıldı. Moderatörlüğünü EÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Haluk Sağlamtimur’un üstlendiği etkinlik, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi.

Toplumun vazgeçilmez bir parçası

Ergin Tatar, oyunların insan yaşamındaki önemli rolüne değinerek, “Oyun, her şeyden önce, bir kişinin yapmak zorunda olduğu değil, yapmak istediği bir şeydir. Oyun, toplumlar arası iletişim ve etkileşimin önemli bir unsuru olmuştur” dedi. Oyunun kültürel mirasın bir parçası olduğunu ve nesiller arasında köprü işlevi gördüğünü belirten Tatar, zamanla değişen toplumsal dinamiklerin oyunların evriminde önemli bir rol oynadığını ifade etti.

Kültürel mirasın kıymetli bir parçası

Söyleşinin en dikkat çeken konusu ise Karambol oyununun geçmişi ve mevcut durumu oldu. Karambol oyununun, 1491-1497 yılları arasında İspanya ve Portekiz’den Osmanlı İmparatorluğu’na göç eden Yahudilerle Anadolu’ya geldiğine inanılıyor. Özellikle Tire’de yaşayan halk tarafından benimsenerek günümüze kadar ulaşan bu oyun, zamanla unutulmaya yüz tutmuş ve sadece Tire ilçesinde oynanır hale gelmiştir.

Ergin Tatar, “Karambol, teknoloji ve modern oyun kültürünün etkisiyle yaşlılar ve orta yaşlılar tarafından oynanırken, yeni nesil tarafından ilgi görmemeye başladı. Bu oyun, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya” dedi. Ayrıca, Tire Belediyesi’nin bu oyunun yaşatılması için yaptığı çalışmaların önemine değinen Tatar, daha fazla tanıtım yapılması gerektiğini vurguladı.

"Gelecek nesillere aktarılmalı"

Tatar, Karambol oyununu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için yapılması gerekenler hakkında, “İlk adım olarak yaygın bir şekilde tanıtımının yapılması gerekiyor. Karambol, Kültürel Mirasımızın bir unsuru olarak korunmalı ve gelecek nesillere aktarılmalıdır” şeklinde konuştu.