Ege Üniversitesi (EÜ) Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez ve emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ayla Bayık Temel’in geliştirdiği “Bebekler İçin Dört Mevsim Kullanılabilir Sakinleştirme Battaniyesi” buluşu, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından “Faydalı Model Tescili” aldı. Buluş, bebeklerin ağlama problemlerini azaltmayı, daha uzun süre uyumasını ve vücut ısısını dengelemeyi hedefliyor.

Bebeklerin sakinleşmesi için yenilikçi çözüm

Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez, bu buluşun, bebeklerin dünyaya uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik bir adım olduğunu belirtti. “Bebekler, anne rahminde sıkışık ve sıcak bir ortamda yaşar. Dünyaya geldiklerinde bu ortamı sürdürmek isterler. Bu battaniye, bebeklerin o sıcak, korunaklı ortamı hissetmesini sağlamak için tasarlandı,” diyen Dönmez, buluşlarının bebeklerin sakinleşmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Bebeğin konforu için tasarlandı

Sakinleştirme battaniyesi, bebeğin bacaklarını rahatça hareket ettirebilmesi ve kalçaya baskı yapmaması için torba biçiminde tasarlandı. Ayrıca, termoregülasyon sağlayarak hipotermi riskini azaltan battaniye, dört mevsim kullanılabilir özelliğe sahip. Battaniye, bir yönü tüylü, diğer yönü ise pürüzsüz olan viskon bambu iplikten üretilmiş. Bebeğin kolları sarılarak, sakinleşmesi ve daha uzun süre uyuması sağlanırken, kumaş kenarları dikişsiz, hafif ve rahatsız etmeyen bir yapıya sahip.

0-6 aylık bebekler için ideal

Doç. Dr. Dönmez, “Bu battaniye, 0-6 ay arasındaki bebekler için mükemmel bir çözüm. Ürün, kolayca üretilebilir ve sanayileşmesi mümkündür. Hemşirelik ve çocuk sağlığı alanında önemli bir ihtiyaç olan bu ürün, çocuk hastaneleri, doğum evleri, kreşler ve yurtlar gibi birçok alanda kullanılabilir,” diye ekledi.

Başarıya duyulan güven

Buluşun Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmesinin ardından, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz akademisyenlerinin geliştirdiği bu tür inovatif ürünler, patentle taçlanmaya devam ediyor. Doç. Dr. Renginar Öztürk Dönmez ve ekibini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum,” dedi.