Karşıyaka Belediyesi, Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir Şubesi ile imzaladığı protokol sayesinde Ulusal Kalite Hareketi Programı’na dahil oldu. Belediye, daha kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda EFQM Modeli’ni uygulamaya koyacak. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Hizmet anlayışımızı mükemmelleştirme yolunda önemli bir adım attık” dedi.

"Mükemmellik yolunda adım attık"

İzmir’de gerçekleştirilen imza töreninde Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ve KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, "Ulusal Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi"ne imza attı. Bu adımla birlikte, Karşıyaka Belediyesi, kurumsal hizmet anlayışını daha da geliştirmek amacıyla EFQM Modeli'ni uygulamayı taahhüt etti. Ünsal, yaptığı konuşmada, vatandaşa daha kaliteli ve etkili hizmet sunma misyonu ile hareket ettiklerini belirterek, EFQM Modeli’nin bu hedefle örtüştüğünü vurguladı.

KalDer ile güçlü iş birliği

KalDer İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ünlü, KalDer’in 1998’den bu yana kurumsal rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını belirterek, Karşıyaka Belediyesi ile iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi. EFQM Modeli’nin stratejik hedeflere ulaşma yolunda etkin bir rehber sunduğunu ifade eden Ünlü, “Bu yolculukta Karşıyaka Belediyesi ile birlikte yürümekten mutluyuz” dedi.

Kurumsal olgunluk seviyesi belirlenecek

Protokol kapsamında, Karşıyaka Belediyesi’nin Kurumsal Olgunluk Seviyesi belirlenecek ve güçlü yönlerle iyileştirilmesi gereken alanlar tespit edilecek. Stratejik hedeflere yönelik bir yol haritası hazırlanarak, mükemmellik yolunda ilerleme sağlanacak.