Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şebnem Tavman’ın yürütücülüğünü üstlendiği, "Mercimek Proteinin Yüksek Nemli Ekstrüzyon İşlemi ile Tekstüre Edilmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK-ARDEB 1001 Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü. Proje, Türkiye'nin mercimek üretiminden elde edilecek katma değeri artırarak bitkisel protein kaynaklarını değerlendirmeyi amaçlıyor.

Mercimeğin katma değeri artıyor

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi üstlenen akademik ekibi tebrik ederek, “Üniversitemiz, TÜBİTAK nezdinde başarılarını artırmaya devam ediyor. Mercimek proteini kullanılarak üretilen bitkisel burger köftesi projesi, ülkemizin önemli üreticisi olduğu mercimeğin potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyor. Prof. Dr. Şebnem Tavman ve ekibini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Bitkisel et alternatifleri: Mercimeğin gücü

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Şebnem Tavman, mercimek proteininin bitkisel et üretimindeki potansiyelini vurguladı. Tavman, “Et analogları, hayvansal ürünlere alternatif sunarak tüketici talebini karşılayan ürünlerdir. Genellikle soya ve bezelye proteini ön plana çıksa da, Türkiye’nin önemli üreticilerinden biri olduğu mercimek, yüksek protein içeriği ile bu alanda öne çıkabilir. Proje kapsamında mercimek proteini, enzimatik ön işlem uygulamalarıyla hidrolize edilerek yüksek nemli ekstrüzyon işlemi ile tekstüre edilecek. Sonuçta bitkisel burger köftesi üretilip raf ömrü belirlenecek” ifadelerini kullandı.