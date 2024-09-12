Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tayfun Çıracı, esnaf sanatkarların emeklilikte haksızlığa uğradığını belirterek, esnafın da memur ve işçi sigortalılarının sahip olduğu haklara erişmesi gerektiğini vurguladı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun tüm emeklileri aynı çatı altında topladığını hatırlatan Çıracı, “Esnaf ve sanatkarlar 9 bin gün prim ödemek zorundayken, işçiler ve memurlar 7200 günle emekli olabiliyor. Bu dengesizliğin bir an önce giderilmesi gerekiyor” dedi.

Esnafın büyük riskleri karşılıksız kalıyor

Çıracı, ticari hayatta sınırlı imkanlarla büyük riskler alan esnafın, sermaye yatırarak iş kurduğunu ve ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu belirtti. Buna rağmen, esnaf sanatkarların kendi yanlarında çalışan elemanlardan bile daha geç emekli olduğuna dikkat çekti. "Vergi veren, istihdam sağlayan ve her türlü riski göze alan esnaf sanatkarlarımızın, işçilerden daha geç emekli olması sosyal adaleti zedeleyen bir durumdur" diyen Çıracı, sosyal güvenlik sistemindeki bu eşitsizliğin bir an önce giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Seçim öncesi verilen sözler

2023 seçimleri öncesinde bu konunun gündeme getirildiğini hatırlatan Çıracı, esnaf sanatkarların sorunlarını her platformda dile getirmeye devam edeceklerini söyledi. “Ekonomiye katkı sağlamak için mücadele eden esnaf sanatkarlarımıza ilave destekler verilmesi gerekirken, adaletsiz uygulamalar huzursuzluk yaratıyor” dedi. Çıracı, sosyal güvenlik sistemi içinde emeklilik gün sayısının eşitlenmesinin ülkenin ekonomik ve sosyal istikrarı açısından son derece önemli olduğunu belirtti.