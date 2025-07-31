Ege Üniversitesi akademisyenleri, TÜBİTAK desteğiyle sağlık alanında yenilikçi bir projeye imza attı. Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Gözde Işık’ın yürütücülüğünü üstlendiği proje, ameliyat sonrası hastaların mobil cihazlar aracılığıyla uzaktan takibini hedefliyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen bu proje, hastaların cerrahi müdahale sonrası kontrol süreçlerini kolaylaştıracak dijital ve erişilebilir çözümler sunuyor. Proje kapsamında mobil cihazların üç boyutlu tarama teknolojilerinden faydalanılacak.

Proje rektör tarafından tebrik edildi

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, proje ekibini makamında kabul ederek tebrik etti. Budak, “Üniversitemiz bilim insanları dijitalleşme misyonuna katkı sunan projeler üretmeye devam ediyor. Bu yenilikçi sağlık teknolojisi, ameliyat sonrası hastaların hayatını kolaylaştıracak. Proje ekibimizi kutluyor, başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yenilikçi sağlık teknolojisi hayatı kolaylaştıracak

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Gözde Işık, geliştirdikleri sistemin hastaların fiziksel sağlık kuruluşlarına gitmeden ameliyat sonrası kontrollerini yapabilmesini sağlayacağını belirtti. Bu sayede sağlık hizmetlerinde verimlilik artarken hasta konforu da yükselmiş olacak.

Ege Üniversitesi, dijital sağlık uygulamalarında bilimsel öncülüğünü sürdürürken, bu tür projelerle sağlık alanında teknolojik ilerlemeyi destekliyor. Böylece Türkiye’de sağlık hizmetlerinin dijital dönüşümü hız kazanıyor.