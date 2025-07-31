İzmir’de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sabah erken saatlerde düzenlenen şafak operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 114 kişi gözaltına alındı. Operasyon, kent genelinde 96 adrese eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.
Aranan şahıslara yönelik geniş çaplı baskın
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik sabaha karşı geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.
Dün saat 05.00’te başlatılan operasyonda, İzmir’in merkez ve çevre ilçelerinde önceden tespit edilen 96 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Suç dosyaları kabarık: Cinayet, hırsızlık, dolandırıcılık
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 114 kişi arasında; kasten öldürme, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık ve kadına karşı şiddet gibi çeşitli suçlardan aranan şahısların bulunduğu bildirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.