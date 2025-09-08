Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı yürütücülüğünde hazırlanan “START Yetişkin Triyaj Algoritması Eğitiminde Ciddi Oyun” başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ile START triyaj algoritmasına dayalı, oyunlaştırılmış dijital bir eğitim platformu geliştirilecek. Bu platform sayesinde sağlık personeli, özellikle paramedik öğrencileri, afet ve acil durum senaryolarında karar verme süreçlerini gerçekçi ve interaktif bir şekilde deneyimleme fırsatı bulacak.

“Sağlıkta hızlı ve doğru müdahale kritik öneme sahip”

Proje ekibini makamında kabul eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitenin sağlık alanındaki öncü rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sağlık temalı bir üniversite olarak, afet ve acil durumlara yönelik hızlı ve doğru müdahale tekniklerinin geliştirilmesi bizim için son derece önemli. Bu proje, literatüre değerli bir katkı sunacak. TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanması da üniversitemiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Projede emeği geçen tüm akademisyenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Oyunlaştırılmış eğitim ile gerçekçi senaryolar

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı, çalışmanın sağlık eğitimine yeni bir bakış açısı kazandıracağını belirterek,

“Bu proje, paramedik öğrencilerinin START algoritmasını öğrenmelerini daha etkili ve kalıcı hale getirecek. Geliştirilecek dijital platform, oyunlaştırılmış öğrenme tekniklerini kullanarak öğrencilerin karar verme becerilerini güçlendirecek. Ayrıca, gerçek afet ve acil durum senaryoları üzerinden pratik yapma imkânı sunarak teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.

Altuncı, projenin sadece Türkiye’de değil, uluslararası sağlık eğitimi alanında da önemli bir model olabileceğini vurgulayarak, “Bu platform sayesinde afet tıbbı alanına hem teknolojik hem de kavramsal düzeyde özgün bir katkı sağlamayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Disiplinler arası güçlü ekip

Projede Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Ekşi, Dokuz Eylül Üniversitesinden Doç. Dr. Kökten Ulaş Birant, Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Haldun Akoğlu araştırmacı olarak yer alıyor. Ayrıca Paramedik Batuhan Tay ve Akın Turhan ile mühendis Beyza Hilal Durak bursiyer olarak projeye katkı sağlıyor.

Geliştirilecek dijital platformun, Türkiye’de afet tıbbı ve sağlık eğitimi alanında öncü bir adım olması ve gelecekte farklı sağlık senaryoları için de uyarlanabilir bir eğitim aracı haline gelmesi hedefleniyor.