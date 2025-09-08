Süper Lig’de milli aranın ardından 5. hafta maçında Kayserispor’a konuk olacak Göztepe, kadroda önemli bir ayrılığa hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılarda üçüncü sezonunu geçiren orta saha oyuncusu Ahmed Ildız, takımdan ayrılma aşamasına geldi.
Ahmed Ildız’a 1. Lig’den talipler var
Göztepe formasıyla genelde yedek kulübesinde bekleyen 28 yaşındaki futbolcunun, 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK ile görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği öğrenildi. Transferin kısa sürede resmileşmesi bekleniyor.
Göztepe’nin transfer gündemi
Sarı-kırmızılılar, dış transferde Fransa’nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bartuğ Yıldırım ile Galatasaray’dan Ahmed Kutucu’yu gündemine aldı.
Ahmed Ildız’ın Göztepe karnesi şöyle;
-
2023-2024 sezonu (1. Lig): 18 maç, 3 gol, 2 asist
-
2024-2025 sezonu (Süper Lig): 24 maç, 3 gol
-
2025-2026 sezonu: Sakatlık nedeniyle yalnızca 3. haftada Karagümrük deplasmanında 3 dakika süre aldı.