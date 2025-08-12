

Ege Üniversitesi (EÜ) Ege Meslek Yüksekokulu (EMYO) bünyesinde yer alan Mekatronik Programı, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknikerleri yetiştirmek için kapsamlı bir eğitim modeli uyguluyor. Güncel teknolojilere dayanan teorik ve pratik eğitimin bir arada sunulduğu program, öğrencilere farklı sektörlerde görev alabilecek donanımı kazandırıyor.

EÜ EMYO Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Engin, mekatroniğin son 30 yıl içerisinde yaşanan teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıktığını ve hızla gelişen çok disiplinli bir alan haline geldiğini ifade etti. Engin, “Mekatronik teknikerleri; otomotiv, savunma sanayi, havacılık, sağlık, tarım ve üretim sektörlerinde çok geniş bir uygulama alanında çalışabiliyor. Bu alandaki teknikerler akıllı elektro-mekanik sistemlerin kurulumunu, bakımını, tamirini ve işletmesini gerçekleştiriyor” dedi.

Çeşitli sektörlerde istihdam imkânı

Mekatronik teknolojileri; otomotivde hava yastığı sistemleri, ABS frenler ve motor kontrol sistemlerinden, üretim sektöründe CNC tezgâhlar ve otomatik üretim makinelerine kadar geniş bir yelpazede kullanılıyor. Aynı zamanda ofis makineleri, medikal cihazlar, ev otomasyonu ve tarım teknolojileri de mekatronik sistemlerin etkin kullanıldığı alanlar arasında yer alıyor.

Güçlü laboratuvar altyapısı öğrencilere pratik kazandırıyor

EÜ Mekatronik Programı, İzmir Kalkınma Ajansı’nın desteği ve 11 endüstri ortağı ile yürütülen bir proje kapsamında yenilikçi laboratuvar altyapısını geliştirdi. Program bünyesinde kurulan Hidrolik ve Pnömatik Laboratuvarı, Robotik ve Otomasyon Laboratuvarı, Proses ve Ölçüm Laboratuvarı ile Mekatronik Üretim Laboratuvarı, öğrencilerin teknik becerilerini geliştirmelerine olanak sağlıyor.

Bu laboratuvarlar yalnızca ön lisans öğrencileri tarafından değil; aynı zamanda mühendislik fakültelerinden yüksek lisans öğrencileri tarafından da aktif şekilde kullanılıyor. Öğretim elemanları da bu laboratuvarların etkin kullanımı konusunda özel eğitimler aldı.

Güncel ve sektör odaklı eğitim müfredatı

Doç. Dr. Mustafa Engin, Mekatronik Programı müfredatının sektörle doğrudan temas hâlinde geliştirildiğini vurgulayarak, “Endüstri ortaklarıyla birlikte geliştirilen yeni müfredatta daha fazla seçmeli ders, sosyal beceri (soft skills) dersleri, İngilizce hazırlık sınıfı ve dördüncü yarıyılda haftada üç gün iş yeri eğitimi bulunuyor. Ayrıca, 30 iş günü yaz stajı ve proje tabanlı teknik dersler ile eğitim daha uygulamalı ve sektör odaklı hale getirildi” dedi.

Kadın öğrenci oranı artırıldı

EÜ EMYO Mekatronik Programı, kadınların teknik eğitime katılımını desteklemek amacıyla öğrenci kontenjanlarının en az yarısını kadın adaylardan oluşturuyor. Bu sayede teknik alanlarda kadın istihdamının artırılması hedefleniyor.

Doç. Dr. Engin, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yerel işletmelerle güçlü ve uzun vadeli ortaklıklar kurduklarını, öğrencilerin işyeri deneyimlerini doğrudan sahada kazandığını da sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi, teknolojiyi takip eden, çevreye duyarlı, girişimci ve araştırmacı mekatronik teknikerlerini sanayinin hizmetine sunmaya devam ediyor.