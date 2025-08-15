Ege Üniversitesi (EÜ) Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü tarafından Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın’ın öncülüğünde hayata geçirilen “Yaş Dostu Parkur Projesi”, kampüs içerisinde hizmete açıldı. Projenin temel amacı; yaş almış bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlarken gençlerle olan iletişimlerini güçlendirmek.

“Sürdürülebilirlik bir yaşam felsefesi”

Projenin detaylarını paylaşan Sürdürülebilirlik Koordinatörü Prof. Dr. Göknur Şişman Aydın, sürdürülebilirliğin yalnızca çevresel değil; ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarıyla da ele alınması gerektiğini vurguladı. Aydın, “Endüstri 5.0 döneminde yapay zekadan sağlık sistemlerine, enerji yönetiminden toplumsal eşitliğe kadar pek çok alanda sürdürülebilirliği sağlamak zorundayız. Bu parkur da bu anlayışın bir yansıması. Burada sadece spor değil, kuşakların buluştuğu bir toplumsal paylaşım alanı oluşturduk” dedi.

Kuşakları bir araya getiren sosyal inovasyon

2024 yılında uygulamaya konulan proje, yalnızca fiziksel bir yürüyüş parkuru olmanın ötesinde, kuşaklar arası iletişimi destekleyen sosyal bir inovasyon olarak görülüyor. Doğa ile iç içe tasarlanan parkur; yönlendirme tabelaları, dinlenme alanları ve nefeslenme noktalarıyla kullanıcı dostu bir yapıya sahip. Proje, geriatri uzmanları ve spor bilimcilerin katkılarıyla hazırlanarak yaşlı bireylerin ihtiyaçlarına uygun hale getirildi.

Huzurevlerinden yoğun talep

Kısa sürede büyük ilgi gören parkur için huzurevlerinden de talepler geldiğini söyleyen Prof. Dr. Aydın, “Metro çıkışına yakın ve güvenli bir noktada bulunan parkur, yalnızca öğrencilerimizin değil üniversite dışından vatandaşların da kullanımına açık. Bu ilgi, toplumun böyle bir ihtiyacının olduğunu net biçimde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

14 yeni proje yolda

“Yaş Dostu Parkur”un tekil bir uygulama olmayacağını da açıklayan Prof. Dr. Aydın, Sürdürülebilirlik Koordinatörlüğü çatısı altında 14 yeni sosyal sorumluluk projesinin hayata geçirileceğini duyurdu. Aydın, “Amacımız, gençlerin ve yaşlıların birlikte öğrenip paylaşabileceği, kuşakları bir arada tutan bütünsel bir toplumsal yapı oluşturmak. Ege Üniversitesi ailesi olarak toplumun her kesimini kucaklıyoruz” diye konuştu.