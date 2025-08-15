“Siyaset, halkın güveni üzerine inşa edilir. O güven bir kez zedelendiğinde, yeniden inşa etmek yıllar alır. Dün birbirine en ağır sözleri söyleyen, ‘asla yan yana gelmem’ diyen siyasilerin çıkar, makam veya hesap uğruna karşı safa geçtiğini görüyoruz. Bu sadece kişisel itibar kaybı değil, siyasetin bütününe duyulan güvenin çöküşüdür.”

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NA TEPKİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye doğrudan katılmasına değinen Güleç, “Yıllarca sert söylemlerle eleştirdiği siyasi rakiplerinin safına bugün katılması, halkın hafızasında silinmeyecek bir soru bıraktı: ‘O zaman mı samimiydiniz, şimdi mi?’” sözleriyle tepki gösterdi.

İKİ PARTİ ARASINA SIKIŞMIŞ SİYASET

Türkiye’nin CHP ve AKP arasına sıkışmasının demokrasiye zarar verdiğini vurgulayan Güleç, “Toplum sadece iki partiye endekslenmiş durumda. Yerel yönetimlerde belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin partilerden bağımsız, kendi bilgi, birikim ve vizyonlarıyla aday olması gerekir” dedi.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE DEĞİŞMEYEN TABLO

Geçmişte de benzer tabloların yaşandığını hatırlatan Güleç, “Geçmiş dönemlerde farklı partilerden diğer partilere geçen belediye başkanlarını defalarca gördük. Bu yüzden 2024 seçimlerinde ben de ‘Demokrat Parti’den seçilip başka bir partiye geçeceğim’ söylentileriyle manipüle edildim. Bu güvensizlik, işte bu davranışlardan besleniyor. Artık siyasete güven duygusu tamamen yok olmuş durumda” diye konuştu.

ONURLU DAVRANIŞ NE GEREKTİRİR?

Güleç, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Vatandaşın basından öğrenmesi yerine, belediye başkanının herkesten önce çıkıp bu konuyla ilgili açıklama yapması ve bağımsız olarak görevine devam etmesi çok daha onurlu olurdu. Sebep ne olursa olsun, bunu birinci ağızdan duymalıydık. Sessiz kalmak, bu durumu kişisel çıkar ve menfaat olarak gösterir. İlkesini ve çizgisini koruyan liderler belki kısa vadede risk alır ama uzun vadede halkın gönlünde yerini sağlamlaştırır. Halk, hesap yapanı değil; bedel ödeyeni takip eder.”

TEKLİFLERE RAĞMEN MAKAM DEĞİL HİZMET

Seçim sürecinde yaşadıklarını anlatan Güleç, “DP’nin yüzde 1 oyu var, başka partin mi yok, CHP ile AKP arasında gidip gelen bir Ödemiş’te en fazla 3 bin oy alırsın, otur pazarlık yap” dediler. Teklifler sundular ama ben makam için değil, hizmet için yola çıktım. Sonuç yüzde 20 oldu. Yola çıkan gerçekten hizmet derdindeyse bu algıları kırmak mümkün. Hazır seçmenin oyuna talip olan adaylar, parti güdümü ve çıkar kavgalarıyla kolayca yön değiştirebiliyor. Suç yalnızca siyasetçide değil; seçmen de sorumludur. Vizyon sahibi, gerçekten yönetme kapasitesine sahip kişilere yönelmek yerine, partizanlık uğruna geleceğini heba ediyor.