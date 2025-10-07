Türkiye genelinde birkaç gündür etkili olan yağışlı hava yer yer hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde şiddetli sağanaklar görülürken, Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, güneşin yeniden yüzünü göstereceği tarihi açıkladı.

Türkiye serin ve yağışlı havanın etkisinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) günler öncesinden yaptığı uyarılar doğrultusunda, yurt genelinde sağanak yağış etkili olmaya başladı. Özellikle İzmir, Muğla, İstanbul ve çevre illerde sabah saatlerinde başlayan yağış, gün boyunca aralıklarla devam etti.

Dr. Güven Özdemir, TGRT Haber canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, “Gece saatlerinde sağanak yağış İzmir ve Muğla çevresinde etkili oldu. Önümüzdeki günlerde yağış doğuya doğru ilerleyecek. İstanbul’da da etkili olan sağanak, yavaş yavaş İç Anadolu ve Akdeniz’in tamamına yayılacak” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da pazar gününe kadar yağış var”

Sıcaklık değerlerinde büyük bir değişim beklenmediğini belirten Özdemir, “Pazar gününe kadar İstanbul’un doğu kesimleri yağış almaya devam edecek. Hava sıcaklığı 20 dereceyi geçmeyecek, geceleri ise 13 derece civarında seyredecek” dedi.

Ege ve Akdeniz için sel uyarısı

Özdemir, Ege ve Akdeniz bölgeleri için sel uyarısında da bulundu:

“Kuvvetli yağışlarla birlikte sel ihtimali yüksek. Özellikle Akdeniz’in batısı ve Ege bölgesi, betonlaşma nedeniyle taşkın riski açısından dikkat edilmesi gereken bölgeler arasında.”

“Haftaya güneş yüzünü gösterecek”

Meteoroloji uzmanı, yağışlı havanın hafta sonu itibarıyla etkisini kaybedeceğini belirtti:

“Pazar günü itibarıyla yağışlar ülkeyi terk edecek. Pazartesiden itibaren güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yeni haftada hava sıcaklıkları artacak ve ülke genelinde parçalı bulutlu, güneşli günler bizi bekliyor.”