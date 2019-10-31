Anne adayları sertifikalarını aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 3 yıl önce "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlatılan ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu'nda 16. dönem sona erdi.

Anne adayları sertifikalarını aldı
31 Ekim 2019 Perşembe 16:42

Kent Konseyi'ndeki mezuniyet törenine Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci ve kursiyerler katıldı. Kursiyerlerin sertifikalarını veren Konseyi Başkanı Ali Değirmenci şunları söyledi: "Hamilelik Okulumuzun 16. dönemi sona erdi. Öncelikle sizleri tebrik ediyorum. Kulaktan dolma bilgiler yerine en doğru bilgiyi almak için eğitimlerimize katıldınız. Bizler de sizin gibi evlatlarınızı, geleceğinizi düşünüyor, sağlıklı bir nesil yetişmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Anne ve babalara çok büyük görevler düşüyor. İnşallah bu süreci sağlıcakla tamamlarsınız. Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak bu şehrin içme suyundan, temiz havasına, yollarından parklarına kadar fiziksel ihtiyaçları gideriyoruz. İnsanların hayat kalitesini artıran sosyal projelere de önem veriyoruz.  Hamilelik Okulu bu projeler içerisinde yer alan en anlamlı ve önemsediğimiz projelerimizdendir. Eğitimlerimize katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." Kent Konseyi tarafından Ailemi Seviyorum Projesi kapsamında düzenlenen Evlilik Okulu'nda da 41. dönem eğitimleri başladı.

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