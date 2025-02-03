Ege Denizi'nde, özellikle Santorini ve Amorgos adaları arasında, 28 Ocak'tan bu yana 400'ün üzerinde deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların en büyüğü, 2 Şubat Pazar günü öğleden sonra gerçekleşen 5,1 büyüklüğündeki depremdi. Artan sismik hareketlilik, bölge halkı ve yetkililer arasında endişeye neden oldu.

Yunanistan Sivil Savunma Bakanlığı, depremlerin volkanik faaliyetlerle bağlantılı olmadığını belirtti. Jeofizik ve Sismoloji Profesörü Costas Papazachos, alınan tedbirlerin ihtiyati olduğunu ve en kötü senaryonun 6.0 ve üzeri büyüklüğünde bir deprem olabileceğini ifade etti. Papazachos, "Bu, mutlaka güçlü bir deprem olacağı anlamına gelmiyor; termal enerjinin dağılması ve Santorini'de daha küçük bir deprem yaşanması da mümkün. Ama tedbir almamız lazım" dedi.

AFAD'dan açıklama

Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşan sismik hareketliliğin devam ettiğini ve bölgede meydana gelen sarsıntıların sayısının 400'ün üzerine çıktığını açıkladı.

AFAD, "Deprem fırtınası şeklinde süren bu aktivite sırasında şimdiye kadar kaydedilen en büyük sarsıntı 4.8 Mw büyüklüğünde oldu. Sarsıntılar, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda yoğunlaşıyor. Depremlerin derinliği 5 ila 25 kilometre arasında değişiyor" bilgisini paylaştı.

Yunanistan'da alınan önlemler

Santorini'de art arda yaşanan depremlerin ardından Başbakan Kyriakos Miçotakis liderliğinde acil bir toplantı yapıldı. Yunanistan İklim Krizi Değişikliği ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias, depremlerin ardından alınan tedbirlerin önleyici nitelikte olduğunu belirterek, "Teyakkuz halindeyiz" dedi. Halka, uzmanların önlemlerini dinlemeleri ve bunlara uymaları çağrısında bulundu.

Son 48 saat içinde 200'den fazla depremin meydana gelmesinin ardından Santorini ve Amorgos'taki okullarda eğitime ara verildi. Halka, Ammoudi ve Fira limanlarından uzak durmaları ve kapalı alanlarda toplanmamaları uyarısında bulunuldu. Ayrıca, bölgeden çok sayıda kişi ayrıldı ve ek uçak seferleri düzenlendi.

"400'ün üzerinde deprem normal değil"

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 28 Ocak'tan bu yana Ege Denizi'nde kaydedilen 400'ün üzerinde depremin normal bir durum olmadığını belirtti.

Sözbilir, Yunan bilim insanlarının depremleri "fayla ilişkili tektonik kökenli" olarak açıkladığını, ancak kendisi de dâhil bazı uzmanların volkanik etkinliğin de bu sistemde yer aldığını düşündüğünü dile getirdi.