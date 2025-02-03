Ünlü yazar ve sunucu Esra Ezmeci, sosyal medya hesabı üzerinden değer görmek isteyenlere önemli tavsiyelerde bulundu. İletişim becerilerinin ve psikolojik anlayışın ilişkilerdeki önemini vurgulayan Ezmeci, dengeyi korumanın ve aşırı fedakarlık yapmamayı savundu. Ayrıca, yapılan hataların bir bedelinin olması gerektiğini belirterek, "En büyük bedel kaybetmek" diyerek, affetmenin her zaman doğru bir çözüm olmadığını dile getirdi. Ezmeci’nin açıklamaları, sağlıklı ilişkiler kurmanın ve sürdürmenin püf noktalarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Taktik değil iletişim becerisi

Esra Ezmeci, “Hep taktik mi yapmak zorundayız? ‘Ben doğal davranmak istiyorum’ diyorsunuz. Bunlat taktik değil. Bunlar iletişim becerileri, bir psikolojiyi anlama durumudur. Aslında karşınızdakinin belli bir psikolojik davranışı var. Çok üzerine gelindi mi bir emek sarf etmeden karşısındaki kişi her şeyi yaptı mı emek vermekten vazgeçiyor. Bunu şöyle düşünün; bu psikolojik bir durum. Karşınızdaki size bir şeyler vermeden siz çok vermeye başladığınızda karşınızdaki bunun değerini bilmiyor. İnsan fıtratı bu. O yüzden dengeli vereceksiniz “dedi.

En büyük bedel kaybetmek

Ezmeci bedel ödetme konusunda ise, “Hayatta her yaptığımızın bir bedeli vardır. Yanlış yatırım yaptırsan para kaybedersin. Arkadaşına kötü davranırsan arkadaşsız kalırsın. Her şeyin bir bedeli varken size yapılan bir hatanın nasıl bedeli olmayacak. Bedeli olmazsa timsah gözyaşlarını akıtır siz de onu hemen affederseniz o zaman yine yapabileceğini düşünür. Eğer size yapılan şeylerin tekrarlanmamasını istiyorsanız bedel olmalı. En büyük bedel ise sizi kaybetmek” açıklamasında bulundu.