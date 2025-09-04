Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi’nde görev yapan Türk Deniz Kuvvetleri’ne ait bir P-72 deniz karakol uçağının, Yunanistan’a ait F-16 savaş uçakları tarafından taciz edildiğini duyurdu. Bakanlık, olayın NATO raporlama usulleri çerçevesinde kayda geçtiğini ve Türkiye’nin itidalli yaklaşımını sürdürdüğünü açıkladı.

MSB: Uçağımız tehlikeye sokuldu

Bakanlık kaynakları, NATO kapsamında yürütülen karakol görevinin hem NATO hem de Yunan makamlarının bilgisi dahilinde olduğunu belirtti. Açıklamada, “Silahsız deniz karakol uçağımıza Girit/Kastellion meydanından kalkan iki F-16 tarafından önleme yapılmıştır. Bu esnada uçuş emniyeti ihlal edilmiş, uçağımız tehlikeli bir duruma sokulmuştur.” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’den itidalli duruş

MSB, Hava Kuvvetleri’ne bağlı ani reaksiyon uçaklarının havalandığını ancak olası istenmeyen bir durum yaşanmaması için gerekli ayrımın sağlandığını bildirdi. Açıklamada, “Türkiye uzlaşmadan yana ve yapıcı yaklaşımını sürdürmektedir. Amacımız bölgede olumlu atmosferin korunmasıdır.” denildi.

Terörle mücadele ve sınır güvenliği

Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısında ayrıca, son bir haftada 1 PKK’lı teröristin teslim olduğu, Tel Rıfat ve Menbiç’te toplam 580 kilometrelik tünelin imha edildiği açıklandı. Hudutlarda 326 kişinin yakalandığı, yılbaşından bu yana engellenen sınır geçişlerinin 47 bin 718’e ulaştığı bildirildi.

İsrail’e sert tepki

MSB, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını “soykırım suçu” olarak niteledi. Uluslararası toplumu ateşkese ve iki devletli çözüm için adım atmaya çağıran açıklamada, Filistinlilerin tehcir edilmesine karşı çıkıldığı vurgulandı.

Suriye’de son durum

Bakanlık kaynakları, SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyon sürecini sabote ettiğini belirterek, Türkiye’nin hem kendi güvenliği hem de Suriye’nin istikrarı için sürecin takipçisi olmaya devam edeceğini açıkladı.