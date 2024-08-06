İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 25 düzensiz göçmen kurtarıldı. Aynı gün, Çeşme açıklarında 22 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesindeki bilgilere göre, Karaburun'da lastik botta mahsur kalan göçmenler için hızlı bir kurtarma operasyonu düzenlendi.

Karaburun'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2'si çocuk 25 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya çıkarıldı.

Aynı gün Çeşme açıklarında da Sahil Güvenlik Gemisi, lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Durdurulan bottaki 3'ü çocuk 22 düzensiz göçmen, ekipler tarafından yakalandı.

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.