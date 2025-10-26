Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Türkiye’nin Norveç’e yaptığı 21 milyon dolarlık ihracatı artırmak için ticaret heyeti düzenledi. Heyet, Oslo’da 66 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Egeli ihracatçılardan Norveç çıkarması

Türkiye’ye 2024 yılında 6 milyar 100 milyon dolar döviz kazandıran taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörü, yeni pazar hedefinde Kuzey Avrupa ülkesi Norveç’i belirledi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB), Türkiye’nin 2024 yılında Norveç’e gerçekleştirdiği 21 milyon dolarlık ihracatı artırmak için Norveç UR-GE Projesi kapsamında ticaret heyeti düzenledi.

Norveç’te 66 ikili iş görüşmesi yapıldı

Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen “Turkish Fresh and Processed Fruits and Vegetables Cluster” UR-GE Projesi kapsamında, Ege ihracatçıları bu yıl ikinci yurtdışı pazarlama faaliyetlerini 19–23 Ekim 2025 tarihleri arasında Norveç’te gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve EYMSİB Başkanı Hayrettin Uçak, Norveç’te yapılan temaslara ilişkin şunları söyledi:

“Norveçli ithalatçılarla toplam 66 ikili iş görüşmesi yaptık. Oslo Büyükelçimiz Gülin Dinç ve Oslo Ticaret Müşavirimiz Ceren Fırat heyetimize destek verdi. Norveç pazarıyla ilgili çok değerli bilgiler edindik. Üye firmalarımız için verimli bir organizasyon oldu.”

Uçak, Norveç pazarında yeni bağlantıların kurulduğunu ve kısa sürede ticari sonuçların alınacağına inandıklarını dile getirdi.

“Norveç pazarını yerinde gözlemledik”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Oslo’daki marketlerde yaptıkları incelemelerde, ürün çeşitliliği, fiyat seviyesi ve raf stratejilerini detaylı analiz ettiklerini belirtti.

“Norveç refah seviyesi yüksek bir ülke. 2024 yılında 21 milyon dolarlık ihracat yapmışken, 2025’in ilk 9 ayında bu rakam 19 milyon dolara ulaştı. Bu ivme bizi motive etti,” dedi.

Balık, Norveç’e yapılan ihracatta öne çıkan ürünleri şu şekilde sıraladı:

Kiraz

Limon

Nar

Kuru domates

Turşu

Salça

Ayrıca Balık, “Norveç’e ihracatımızın orta vadede 50 milyon dolar seviyesine ulaşacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

2024 ihracatı: 21 milyon dolar

2024 ihracatı: 21 milyon dolar

2025 (ilk 9 ay): 19 milyon dolar

Hedef: 50 milyon dolar

Katılımcı firmalar: 10

İkili görüşme sayısı: 66

Norveç pazarı, yüksek alım gücü ve gıda güvenliği standartlarıyla Türk yaş meyve sebze ihracatçıları için stratejik bir konumda bulunuyor.