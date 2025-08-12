

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Özge Altun ile Araştırma Eğitimi Programı öğrencisi Muhammed Arya tarafından geliştirilen yapay zekâ tabanlı veri artırma yöntemi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu yöntemle, az sayıda ve karmaşık yapıya sahip tıbbi veriler yapay olarak çoğaltılarak, yapay zekâ modellerinin tanı ve tedavi süreçlerinde daha doğru ve güvenilir sonuçlar üretmesi amaçlanıyor.

Ege Üniversitesi rektöründen başarı vurgusu

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, araştırma ekibini makamında ağırladı. Budak, üniversitede oluşturulan bilim iklimi sayesinde projelerin sadece teori olarak kalmayıp katma değere dönüştüğünü belirtti. Türkiye’nin en çok patent başvurusu yapan üniversiteleri arasında yer aldıklarını ifade eden Budak, Prof. Dr. Özge Altun ve ekibini tebrik etti.

Klinik veriler yapay zekâ ile güçlendirildi

Prof. Dr. Özge Altun, geliştirilen yöntemin az sayıda ve karmaşık tıbbi verileri yapay yollarla çoğaltmayı sağladığını söyledi. Klinik rehberlerde yer alan tıbbi kuralların sayısal hale getirildiğini ve gerçek hasta verilerinden yola çıkarak tutarlı, etik açıdan güvenli ve gerçeğe yakın yeni örneklerin oluşturulduğunu aktardı. İlk uygulamanın yenidoğan bebeklerde görülen sarılık tedavisi üzerine yapıldığını belirten Altun, yöntemin tedavi süresini öngörebilir hale getirdiğini ifade etti. Bu yaklaşımın farklı tıp alanlarında erken tanı ve doğru tedavi kararlarına destek olacağına dikkat çekti.

Akademisyen ve öğrenciden özgün bilimsel çalışma

Patent sürecinin Ege Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yürütüldüğünü anlatan Prof. Dr. Altun, çalışmanın üniversite-sanayi iş birliği açısından ticarileşme potansiyeli taşıdığını söyledi. Bu özgün çalışmanın, Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve öğrencisi tarafından birlikte yürütüldüğünü belirtti. Araştırma Eğitimi Programı’nın (AEP) öğrencilere araştırma kültürü kazandırmayı hedeflediğini vurguladı. Ayrıca, Ege Üniversitesi Neonatoloji Bilim Dalı’nın farklı disiplinlerle yürüttüğü yenilikçi yapay zekâ araştırmalarına da değindi.