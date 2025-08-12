İzocam, yalıtım sektöründeki 60 yıllık lider konumunu "İzocam – Tarihe İz Bırakan 60 Yıllık Başarı Hikayesi" adlı özel kitapla belgeledi. 1965'ten günümüze uzanan köklü geçmişi ve yaptığı kurumsal dönüşümleri bu kaynakta topladı. Aynı zamanda 60. yıl anısına bastırdığı hatıra pulu, şirketin bu anlamlı dönüm noktasını somut bir hatıraya dönüştürdü.

Kitap Sanayileşme ve Yalıtım Tarihini Anlatıyor

Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan ve uzman ekibi tarafından titizlikle hazırlanan kitap, yalnızca İzocam’ın değil, Türkiye’nin sanayileşme sürecinin ve yalıtım sektöründeki gelişmelerin de zengin bir özeti olarak öne çıkıyor. Kitabın önsözünde yer alan "Tam 60 yıldır devam eden büyük bir yolculukta yan yana yürüyenleriz" ifadesi, birlikte üretme ve dayanışma kültürüne dikkat çekti.

“Biz Geleceğiz” Mottosuyla Miras Bırakıldı

İzocam Genel Direktörü Murat Savcı, bu özel yayınları geleceğe miras olarak sunduklarının altını çizdi. “Biz Geleceğiz” mottosuyla hazırlanan kitap ve hatıra pulu; enerji verimliliği, çevre bilinci ve sürdürülebilir üretim alanındaki İzocam vizyonunu yansıtmak amacıyla hazırlandı.

Kronolojik Bir Anlatımla Türkiye’nin Tarihine Dokunuyor

“İnsanlığın Enerji ile İmtihanı” başlığından “Altmış Yılın Ardından” bölümüne kadar kapsamlı bir içerik barındıran kitapta; Osmanlı’dan günümüze sanayileşme adımları, yalıtım teknolojilerindeki yenilikler, ihracat serüveni ve toplumsal sorumluluk projeleri yer aldı.

Kurumsallık ve Toplumsal Sorumluluğun Kesiştirdiği Bir Öykü

Kitapta yer alan bölüm benzer şu ifadelerle özetlendi:

"İzocam, fedakâr bir girişimcilik ruhuyla sektörde öncü oldu; ihracata erken dönemde yönelerek ekonomiye katkı sağladı; çevre bilincini kamuoyuna yaydı; krizlere uyum sağladı ve sektörel değişikliklere hızla adapte oldu."

Geleceğe Değerli Bir Miras

İzocam, bu özel yayınıyla sadece kurumsal bir arşiv oluşturmadı. Aynı zamanda genç kuşaklara miras olarak bırakılacak değerli bir eğitim kaynağı da hazırladı.