Proje ekibini tebrik eden Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Üniversitemiz, özellikle sağlık alanında yaptığı çalışmalar ile öne çıkıyor. ‘Sağlık Temalı Üniversite’ vizyonumuz kapsamında akademisyenlerimiz, pek çok hastalığın tanı ve tedavi süreçlerine yönelik yenilikçi yöntemler geliştiriyor. Hemşirelik Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Emine Karaman hocamız ve ekibinin ortaya koyduğu proje kapsamında geliştirilecek mobil uygulama ile nadir bir hastalık olan ailevi hiperkolesterolemi hastalarının her yönden takibi yapılarak veriler ortaya konacak. TÜBİTAK tarafından kabul edilen bu projeyi hayata geçiren hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

“AH hastalığı erken yaşlarda kardiyovasküler hastalık riskini artırıyor”

Ailevi Hiperkolesterolemi hastalığı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Emine Karaman, “Nadir hastalıklardan birisi olan Ailevi Hiperkolesterolemi (AH); düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol kan düzeylerinin yükselmesi ile gelişen, erken yaşlarda kardiyovasküler hastalık riskini artıran, otozomal dominant geçiş gösteren genetik bir lipid bozukluğudur. Dünya genelinde 10 milyonun üzerinde AH hastasının bulunduğu, ancak tanı ve tedavi oranlarının yüzde 20’nin altında olduğu belirtilmektedir. Sağlık yönetimi zor olan AH gibi kronik hastalıkların önlenmesinde, sağlıklı yaşam şekli davranışlarının benimsenmesi büyük önem taşımaktadır. Davranış değişiminin hedeflendiği hastalarda, yüz yüze yapılan eğitimlerin yanı sıra günümüzde web tabanlı programlar, sms, e-posta, telefon gibi araçlar ile yapılandırılmış eğitim ve danışmanlık programlarına ilgi oldukça fazladır” dedi.

Teknolojik uygulamaların sağlıktaki önemine değinen Doç. Dr. Karaman, “Teknolojik uygulama ve dijital kaynakların kullanımı, hastalık sürecini destekleyen ve bireyi gereksinimine yönelik seçimler yapmaya yönlendiren yenilikçi eğitim araçlarındandır. Bunlardan bir tanesi olan mobil uygulamalar; akıllı telefonlar, tabletler ve diğer mobil cihazlarda çalışan, sağlık hizmetlerini desteklemek ve sağlık hedeflerine ulaşılmak için mobil ve kablosuz teknolojilerin kullanıldığı yazılım programlarıdır. Günümüzde sıklıkla tercih edilmeye başlanan mobil sağlık uygulamaları modern sağlık sisteminin bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Söz konusu uygulamalar ile verilen bilgilerin hatırlatılması sağlanmakta ve hasta motivasyonu desteklenmekte, aynı zamanda yakından izlem de yapılabilmektedir. Mobil uygulamalarda hemşirelerin hasta eğitimi, danışmanlık, sürekli izlem ve hastanın motivasyonunu teşvik etme gibi önemli rolleri olduğu vurgulanmaktadır. Uluslararası Ateroskleroz Derneği tarafından yayınlanan son kılavuzda, AH hastalarında tedavi uyumunu artırıcı etkisi olması nedeniyle eğitim aracı olarak bilgisayar veya web tabanlı dijital araçların kullanımı ile ilaç kullanma ve beslenme gibi hastalık prognozunda etkili konularda hemşireler tarafından motivasyonel hasta merkezli danışmanlık girişimlerinin uygulanması önerilmektedir” diye konuştu.

“Hastaneye yatışlar azalacak, bakım maliyetleri düşürülecek”

Projeyi anlatan Doç. Dr. Karaman, “Bu çalışmada amaç; Mobil Ailevi Hiperkolesterolemi Sağlık Yönetim Programı’nın geliştirilmesi ve programın beslenme, fiziksel aktivite yönetiminde, ilaç uyumunu artırmada ve klinik parametreler üzerinde etkisinin değerlendirilmesidir. Çalışmamızın ülkemiz için önemli bir veri oluşturacağı, AH hastalarına yönelik yapılacak tüm bakım ve tedavi planlamalarında yol gösterici olacağı ve uluslararası literatüre Türkiye’deki AH yönetimi ile ilgili önemli bulgular kazandıracağı düşünülmektedir. Projede geliştirilecek sağlık bakım programı ile sürdürülebilir bir hasta eğitim, izlem ve danışmanlık programı geliştirilmiş olacaktır. Ailevi hiperkolesterolemide hastalık yönetiminin sağlanması ile komplikasyon gelişme riski azaltılarak sık hastaneye yatışların ve ek tedavi gereksinimlerinin azaltılması, bu doğrultuda da sağlık bakım maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunulacak” dedi.

Yöneticiliğini Doç. Dr. Emine Karaman’ın yaptığı proje ekibinde; EÜ Hemşirelik Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Serap Özer, Doç. Dr. Hülya Kankaya, EÜ Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Latife Meral Kayıkçıoğlu, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özgün Yılmaz, Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Seçil Beyece İncazlı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özüm Erkin Geyiktepe yer alıyor.