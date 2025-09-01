Falcon 9’un yeniden kullanılabilirliği, ilk kez 2013’te test edilen süpersonik retropropulsiyon tekniğiyle mümkün hale geldi. 2015’te ilk başarılı dikey iniş gerçekleşirken, 2016’da ilk kez okyanus üzerindeki drone gemisine iniş sağlandı.

Başta United Launch Alliance (ULA) ve Avrupa ile Japonya’nın uzay ajansları, SpaceX’in “aptalca” görülen yaklaşımını eleştirip kendi tek kullanımlık roket tasarımlarını tercih etmişti. Ancak bugün SpaceX, yılda ULA’nın 20 yıllık toplamına yakın sayıda fırlatma yapıyor ve yeniden kullanımda rakiplerinden yaklaşık 10 yıl önde.

Bu başarı, Falcon 9’un hem ticari uzay piyasasında hem de geleceğin Starship projelerinde yeniden kullanım vizyonunun temellerini güçlendirdiğini gösteriyor.