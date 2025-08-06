Ege Üniversitesi (EÜ) Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Iliman Püsküllüoğlu, TÜBİTAK 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı kapsamında Arizona State Üniversitesi’nde yürüttüğü 12 aylık araştırma sürecini başarıyla tamamladı. Bu çalışmasıyla Türkiye’deki özel eğitim yöneticilerinin yetiştirilmesine yönelik kapsayıcı bir model geliştirdi.

Uluslararası araştırma başarıyla tamamlandı

Arizona State Üniversitesi Mary Lou Fulton College for Teaching and Learning Innovation ev sahipliğinde gerçekleştirilen post-doc araştırma sürecinde Dr. Püsküllüoğlu, özel eğitim yönetimi uygulamalarını yakından inceledi. Türkiye’ye dönen Dr. Püsküllüoğlu, bu süreçte elde ettiği bilimsel çıktıları, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Ferda Beytekin ile paylaşarak değerlendirmelerde bulundu.

Rektör Budak: “Uluslararası deneyim, bilimsel güce katkı sağlıyor”

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, projeyi yürüten akademisyeni tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

“TÜBİTAK, ülkemizin bilimsel gelişimini desteklemek ve araştırmacıların uluslararası deneyimlerini artırmak adına önemli fırsatlar sunuyor. Dr. Öğr. Üyesi Elif Iliman Püsküllüoğlu’nun yürüttüğü bu çalışma, özel eğitim yönetimi alanında hem akademik hem de uygulayıcı düzeyde değerli katkılar sağlayacaktır. Hocamıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”

Kapsayıcı yönetim modeli hazırlandı

Araştırma sürecine ilişkin değerlendirmede bulunan Dr. Elif Iliman Püsküllüoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Yurt dışında edindiğim akademik birikim ve gözlemler ışığında, özel eğitim yöneticilerinin yeterliliklerini belirledim. Türkiye’deki özel eğitim yönetimi sistemine katkı sunabilecek kapsayıcı bir model geliştirdim. Bu model, yöneticilerin daha nitelikli ve etkili olmalarını sağlayacak biçimde hazırlandı. Amacım, ülkemizdeki özel eğitim hizmetlerini daha etkili, sürdürülebilir ve eşitlikçi bir yapıya kavuşturmak.”

Ege Üniversitesi bilimsel üretime öncülük ediyor

Ege Üniversitesi’nin vizyonu doğrultusunda, akademik iş birliklerinin ve uluslararası projelerin artırıldığını vurgulayan Dr. Püsküllüoğlu, Türkiye’de özel eğitim alanında yaşanan yönetimsel sorunlara çözüm üretecek modellerin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ege Üniversitesi, bilimsel araştırmalara öncülük eden yapısını koruyarak, özellikle eğitim alanında yenilikçi ve kapsayıcı çalışmaları desteklemeye devam ediyor.