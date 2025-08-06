2018 yılından bu yana kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Emine Özkaya’nın akıbetiyle ilgili soruşturma, adeta bir suç romanına dönüştü. Genç kadının son olarak birlikte görüldüğü Irak uyruklu Amjad Muhsin Muhammed’in daha önce işlediği bir cinayet nedeniyle cezaevinde olduğu bilinirken, onun Eskişehir’de kaldığı evde yapılan incelemelerde ortaya çıkan yeni deliller, olayın boyutunu değiştirdi.

Evin Tabanı Mezbahaya Döndü

Muhammed’in Eskişehir’deki eski evinde yapılan detaylı incelemelerde, parkelerin altında 4 erkek ve 1 kadına ait DNA örnekleri bulundu. Yapılan Luminol testiyle evin tabanının adeta “mezbaha gibi” olduğu belirlendi. Yoğun kan izleri bulunan evde ayrıca şüpheli Muhammed’e ait doku örnekleri de tespit edildi.

Emine İçin Gönderilen Bilet, Katilin Elinden Çıktı

Emine Özkaya’nın 2018 yılında Polonya’dan İstanbul’a dönüş bileti, Amjad Muhammed tarafından alınmıştı. İstanbul’a indikten sonra Eskişehir’e giden genç kadının, yolculuk boyunca başkalarının telefonlarını kullanarak Muhammed’le irtibata geçtiği belirlendi. Polis kayıtlarına göre Özkaya, Eskişehir otogarında Muhammed’le buluşarak birlikte aynı eve girdi. O andan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

“Amerika’ya Gidiyorum” Mesajı da Şüpheli

Emine’nin telefonundan gece saatlerinde ailesine “Amerika’ya yasa dışı yollardan gidiyorum, sonra haber vereceğim” şeklinde mesaj gönderildi. Ancak polis, o sırada sadece Muhammed’in evde olduğunu, genç kadının bu mesajı bizzat yazıp yazmadığını sorguluyor.

Şüphelinin Sabıkası Karanlık

Amjad Muhsin Muhammed’in, 2021 yılında yine Irak uyruklu bir kadını baltayla öldürüp parçalara ayırdığı ve bu nedenle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığı biliniyor. Cinayet sonrası baltayı satın aldığı mağazaya bıraktığı, yapılan DNA analizinde kurbanın izlerine ulaşıldığı öğrenildi.

Seri Katil Şüphesi Güçleniyor

Evin tabanında bulunan farklı DNA örnekleri, yeni bir ihtimali gündeme getirdi: Seri cinayetler. Polis, bulunan DNA’lardan bir erkeğin ve bir kadının kan bağı taşıdığını tespit etti. Adli Tıp Kurumu'nda sürdürülen incelemeler sonucunda, bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve olayın cinayet mi, yoksa başka bir suç ağı mı olduğu netleşecek.

Gözaltılar ve Tutuklamalar

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri olan Amjad Muhammed’in kardeşi Asaad M.M. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. Eskişehir E-Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan asıl şüpheli Amjad Muhammed hakkında ise Emine Özkaya cinayeti nedeniyle ek bir tutuklama kararı daha verildi.

Emine'nin Ailesi Perişan

Genç kızın ailesi, yıllardır süren sessizliğin ardından ortaya çıkan bu korkunç tablo karşısında büyük yıkım yaşadı. Aile, gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkmasını ve adaletin yerini bulmasını istiyor.

Yetkililer, Amjad Muhsin Muhammed’in farklı şehirlerde ya da geçmiş yıllarda başka cinayetlerle bağlantısı olup olmadığını araştırmak üzere dosyayı çok yönlü ele aldı.